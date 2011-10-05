مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران جایزه سالانه پایداری شهری را دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه تخصصی معماری به مناسبت روز جهانی اسکان بشر، شهرها وتغییرات اقلیمها (هبیتت) روز 11 مهرماه مصادف با 3 اکتبر سال 2011 در کتابخانه ملی تهران برگزار شد.

در این مراسم مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به دلیل تلاش در جهت دیجیتالی کردن گفتمانهای حوزه مدیت شهری از طریق راه اندازی فضای تعامل اینترنتی (وب سایتی) جایزه سالانه پایداری شهری را دریافت کرد.

این مراسم با حضور رضا پوروزیری، مدیر منطقه ای بخشBLP ، اساتید دانشگاه و کارشناسان و جان هوگان مدیر آموزش و ظرفیت سازی جوامع محلی برنامه اسکان بشر ملل متحد برگزار شد.