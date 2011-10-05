گلستان عطر و بوی رضوی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان ملی رضوی صبح چهارشنبه از مسیر مازندران، شهرهای غربی گلستان وارد این استان شد.

این کاروان متشکل از چهار نفر از خادمان حرم امام رضا(ع) است که به مدت دو روز در استان حضور دارند.

آیین استقبال از این کاروان صبح چهارشنبه در بندرگز برگزار شد و این کاروان در مسیر حرکت خود در چهار شهر گلستان به اجرای برنامه می پردازند.

این کاروان در شهرهای بندرگز، کردکوی، گرگان و علی آباد اجرای برنامه دارند و خیل مشتقانان ضوی در گلستان از آنها میزبانی می کنند.



اهدای هدیه نبات و نمک حرم رضوی به مردم، عیادت بیماران از جمله برنامه های این کاروان است.



گلستان 25 شهر دارد.