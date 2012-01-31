ضبط 300 کیلوگرم مواد مخدر در نیمروز افغانستان/ مقصد محموله ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر از هرات، مقامات پلیس افغان در ولایت جنوب غربی نیمروز اعلام کردند شب گذشته در جریان یک عملیات بیش از 300 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک وهروئین را کشف وضبط کرده اند.

"موسی رسولی" رئیس پلیس نیمروز به خبرنگارمهر گفت: این محموله مواد مخدر شامل 190 کیلوگرم تریاک و 118 کیلوگرم هروئین می باشد که از یک خودروی سواری بدست امده است.

به گفتی رسولی دوقاچاقچی به اتهام حمل این مواد بازداشت و در تحقیقات اولیه مشخص شد مقصد نهایی این محموله ایران بوده است.

درجریان شش ماه نخست سال جاری تنها در ولایت نیمروز بیش از 1500 کیلوگرم انواع مواد مخدر از سوی پلیس افغانستان کشف وضبط شده که در تمامی موارد هدف نهایی انتقال مواد ایران بوده است.