یک میلیون جلد قرآن از سوی آستان قدس رضوی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا منصوری معاون نشر مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس‌ رضوی گفت: در ده سال اخیر 27 نوع قرآن از نظر ترجمه، نوع خط، قطع و جلد در این مؤسسه چاپ شده است.

وی افزود: این قرآن‌ها با استفاده از ترجمه مراجع عظام و استادان معزز از جمله استاد الهی قمشه‌ای، آیت‌الله مکارم شیرازی و دکترحداد عادل و دیگر اساتید ترجمه شده که با بهره‌گیری از منابع موجود قدیمی در مرکز اسناد آستان قدس‌رضوی در زمینه خوشنویسی اساتید خط از جمله استاد یزدی، نیریزی، و عثمان‌طه و خوشنویسان معاصر مانند صفا مهدوی به زیور طبع و چاپ رسیده است.

منصوری بیان کرد: این قرآن‌ها در قطع‌های وزیری، رحلی، جیبی، و رقعی در جلدهای گالینگور، چرم و شمیز چاپ شده است.

انتشار و صحافی قرآن‌کریم با بهترین کیفیت، به‌عنوان مهم‌ترین هدف پیش‌روی مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی قرار دارد و به همین منظور در سال 88 مرکز بین‌الملی چاپ و نشر قرآن کریم در فضایی به مساحت 22 هزار متر مربع به منظور بهره‌گیری از انوار تابناک این کتاب الهی و لزوم توسعه مراکز علمی و فرهنگی در این مؤسسه به بهره‌برداری رسید.