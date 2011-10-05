ببر ماده سیبری رو به بهبودی کامل/ میانکاله 2 ماه دیگر میزبان ببرهاست

مدیرکل حیات وحش سازمان محیط زیست گفت: حال ببر سیبری ماده روبه بهبود کامل است اما این ببر همچنان در شرایط قبلی و در قرنطینه نگهداری می شود.

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حال ببر سیبری ماده رو به بهبود است و آزمایشها و نمونه برداری های متعددی که توسط دامپزشکی روی آن انجام شده این مسئله را تأیید می کند اما این نمونه برداریها بایستی همچنان به صورت دوره ای تا اطمینان کامل از سلامت ببر ماده سیبری ادامه یابد.

به گفته وی، سازمان محیط زیست همچنان بر تصمیمش مبنی بر ورود دو قلاده دیگر ببر سیبری به کشور مصصم است و در حال حاضر مشغول بررسی شرایط است.

محمدی در پاسخ به اینکه آخرین وضعیت زیستگاه میانکاله برای نگهداری ببرهای سیبری به چه صورت است گفت: آماده سازی میانکاله تا کنون 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و طبق گفته های مسئولان استانی تا دو ماه آینده به طور کامل برای نگهداری ببرهای سیبری آماده است.

وی با بیان اینکه این ببرها باید در شرایطی نگهداری شوند که هیچ استرسی به آنها وارد نشود اظهار داشت: پیش بینی می شود تا اوایل زمستان امسال همزمان با سرد شدن هوا که برای ببرها بهتر است تمام فعالیتهای ساختمانی میانکاله پایان یابد.



