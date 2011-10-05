بازار نامه نگاری در خراسان جنوبی داغ شد/ مردم مراقب سود جویان باشند

به گزارش خبرنگار مهر، با گسترش خبرها پیرامون سفر رئیس جمهوری به خراسان جنوبی مردم را تب نامه نگاری به رئیس جمهور در برگرفته و همه به اشکال مختلف سعی می کنند شکایتها و خواسته های خود را با روش های گوناگون به گوش رئیس جمهور برسانند.

معمولا آسان ترین راه حلی که برای این کار انتخاب می کنند نامه نگاری است برهمین اساس یکی از عریضه نویسان بیرجندی در اقدامی بدیع و خلاقیت آمیز بانوشتن نامه های مردم به رئیس جمهور درآمد کسب کرده و اندکی از مشکلات اشتغال استان را بدون اطلاع مسئولان برطرف می کند.

نکته جالب این است که این فرد ادعا می کند باید نامه های رئیس جمهوری در فرم های خاصی نوشته شود که این فرم ها نیز تنها در اختیار وی بوده و می گوید: اگر مردم از روشی به غیر از نوشتن نامه در این فرم ها استفاده کنند نامه های آنها به دست رئیس جمهور نخواهد رسید.

عده ای از مردم خوش باور هم با مراجعه به این مرد و پرداخت پول به رئیس جمهور نامه نوشته و غافل از این که تنها پول خود را هدر می دهند و یک ادعا پوچ بیش نیست.

همچنان تعداد بسیاری از افراد بی سواد و یا باتحصیلات پائین برای نوشته نامه به رئیس جمهور و ارائه مشکلات خود به وی در صف طویل نامه نویسی از طریق این افراد و در فرم های به اصطلاح خاص و ویژه هستند.

در این خصوص مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی به خبرنگار مهر گفت: فرم خاصی برای نوشتن نامه به رئیس جمهور وجود ندارد و کار این گونه افراد غیر قانونی است و سریعا به آن رسیدگی خواهد شد.

محمد علی ایمانی افزود: مردم استان می توانند مشکلات خود را از طریق سامانه پاسخوگی مردم و دولت( سامد ) با شماره 111 مطرح نمایند تا راهنمایی ها لازم را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه در سفر چهارم رئیس جمهور هریک از وزرا در ادارات مرتبط برای پاسخگویی و رفع مشکلات مردم مستقر خواهند بود، بیان کرد: مردم استان فریب افراد سود جو را نخورند و در صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده و سود جویی مسئولان استانی و بازرسی استانداری و فرمانداری ها را برای پیگیری مطلع کنند.