50 درصد مصرف برق مازندران مربوط به ساختمانهای مسکونی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعیسی هاشمی حیدری صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه ششمین همایش ملی مهندسان برق ایران در مجتمع رفاهی نفت محمود آباد افزود: فرهنگ سازی برای مصرف بهینه انرژی در منازل مازندران باید انجام شود.

وی افزود: این همایشها باید چگونگی تولید، توزیع و مصرف برق را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهد.

معاون عمرانی استاندار مازندران با اشاره به اینکه صنعت اثرگذار برق رفتارهای اجتماعی را تحت الشعاع خود قرار داده است، تصریح کرد: امید است خروجی این همایش ملی راهبردهای اساسی برای تبیین حرکت آینده در صنعت برق کشور باشد تا بتوان آینده شکوفایی را برای این صنعت اثرگذار کشور پیش‌بینی کرد.

هاشمی با بیان اینکه پیگیری مصوبات همایشهای قبلی باید در ششمین همایش ملی مهندسان برق ایران صورت گیرد، تاکید کرد: نگاه جدی به زیرساختهای صنعت برق و انرژی مازندران از سوی مسئولان کشوری باید در این همایش لحاظ شود.

وی افزود: مهندسان برق و الکترونیک می‌توانند در این همایش خدمات مفیدی را به جامعه بشری ارائه داده و دورنمای توسعه صنعت برق ایران و استانهای شمالی را برنامه ریزی کنند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان نیز با اشاره به اینکه تلاش و زحمات شبانه روزی چندین ماهه برای این همایش ملی صورت گرفته است، افزود: شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان در راستای ارتقای سطح عملکرد و بهبود شاخصهای خدمت گزاری به مشترکان و متقاضیان برق نسبت به استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت در استان اقدام کرده است.

افضلی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی منطقه شمال و وجود جنگل به عنوان یک موهبت الهی و از طرفی نقش زمین به عنوان سرمایه مهم ساکنان منطقه، این شرکت اقدامات اساسی جهت طراحی مناسب خطوط به منظور کاهش حریم و قطع هرچه کمتر درختان انجام داده است.

وی بیان داشت: ‌از طریق مدیریت مصرف بهینه توانستیم در تابستان امسال پیک مصرف دو هزار و 723 مگاواتی برق را به هزار و 200 مگاوات برسانیم که این مهم با تمهیدات لازم در طراحی و اجرای پروژه‌های حوزه انرژی صورت گرفته است.

ششمین همایش ملی مهندسان برق ایران تا عصر پنجشنبه در مجتمع رفاهی شرکت نفت محمودآباد ادامه دارد.