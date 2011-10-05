24 هزار زائر بالای 65 سال در حج امسال

سید علی ریاض در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دختر 6 ساله و پیرمرد 108 ساله عنوان جوانترین و پیرترین زائر حج تمتع امسال را دریافت کرده اند گفت: در حج امسال 24 هزار زائر بالای 65 سال کاروان زیارتی ایران را همراهی خواهند کرد.

وی با بیان اینکه 7 هزار و 200 زائر بالای 80 سال در کاروان حج تمتع امسال حضور دارند، افزود: در مجموع 43 هزار نفر از زائران حج تمتع امسال را بیماران و زائران آسیب‌ پذیر تشکیل می‌دهند.

ریاض با بیان اینکه دو هزار و 763 زائر بالای 80 سال دارای همراه در کاروان حج امسال وجود دارد، ادامه داد: 9 زائر بالای 100 سال سن در حج امسال عازم مکه مکرمه می‌شوند.

بعثه مقام معظم رهبری بنابر تاکیدات دین مبین اسلام به کارگزارن اجرایی حج و حجاج جوان توصیه موکد داشته در همه مراحل یار و همراه زائران مسن باشند چرا که آنان موجب خیر و برکت در حج گزاری زائران ایرانی هستند.