نخستین بیمارستان خصوصی در قشم کلنگزنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا موسوى صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: عملیات اجرایى دو پروژه عظیم عمرانى و بهداشتى فردا پنجشنبه با حضور اعضاى کمیسیون اجتماعى مجلس شوراى اسلامى در منطقه آزاد قشم آغاز مى شود.

وی افزود: عملیات احداث فاز اول بزرگراه جنوبی قشم با اختصاص 240 میلیارد ریال اعتبار از سوی این سازمان آغاز مى شود که این پروژه از میدان حافظ در شهر قشم تا مسیر مجتمع اقامتی ساحل طلایی به طول بیش از 10 کیلومتر ادامه خواهد داشت.

موسوى یادآور شد: با توجه به چشم انداز زیبای مسیر ساحل جنوبی و تعدد اماکن توریستی در این بخش از جزیره، دو کیلومتر از مجموع بزرگراه بصورت بلوار طراحی شده که به مسیر ویژه دوچرخه سواری اختصاص دارد و علاقمندان به خصوص گردشگرانی که با دوچرخه به جزیره قشم سفر می کنند می توانند از این مسیر استفاده کنند.

وی تصریح کرد: پروژه بزرگراه جنوبی قشم به طول 61 کیلومتر، دسترسی به مسیر ارتباطی بین شهر قشم تا فرودگاه بین المللی این جزیره را میسر می سازد و در روان سازی تردد خودروها و سهولت حمل و نقل ساکنان و گردشگران در این بخش از جزیره تاثیر فراوانی خواهد داشت که در این مرحله فاز یک به طول بیش از 10 کیلومتر اجرا خواهد شد.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم همچنین از آغاز عملیات اجرایى نخستین بیمارستان بخش خصوصى در قشم خبر داد و افزود: کلنگ نخستین بیمارستان خصوصى فردا به زمین مى خورد و این پروژه با سرمایه گذارى بخش خصوصى در قالب شرکت تعاونى تا سه سال آینده به بهره بردارى خواهد رسید.

وى تصریح کرد: در این زمینه سازمان منطقه آزاد قشم نیز با تعیین زمین مناسب و ارائه تخفیف در بخش عوارض ساخت، در احداث این بیمارستان مشارکت مى کند.

بیمارستان 32 تختخوابى با برآورد اولیه بین 120 تا 150 میلیارد ریال اعتبار توسط بخش خصوصى در فضایی به مساحت پنج هزار متر و زیر بنای شش هزار و 500 متر در سه طبقه احداث خواهد شد.

این بیمارستان با پیش بینى فضاهایى اعم از بخش عمومی و کلینیک تخصصی، اورژانس و فوریتهای پزشکی، مطب پزشکان، بخش MRI و سی تی اسکن، مراقبتهای ویژه، اطفال، چشم پزشکی و اروتوپدی، رادیولوژی، اتاق عمل، زایشگاه با تجهیزات و امکانات کامل ، خدمات درمانى و بهداشتى لازم را به ساکنان جزیره ارایه مى کند.

همچنین فاز اول این پروژه نیز در کمتر از سه سال با احداث بخشهای اورژانس و درمانگاه آماده بهره برداری خواهد شد و دانشگاه علوم پزشکى استان هرمزگان نیز در احداث این بیمارستان پیگیریهاى لازم را انجام مى دهد.