پرواز بادبادک ها از برج میلاد تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره فردا پنج شنبه 14 مهرماه مهر ماه در برج میلاد برگزار شده و کودکان شهر می توانند بادبادک های خود را از برج میلاد به پرواز درآورند.



همزمان با برگزاری این جشنواره، برج میلاد تهران همزمان جشن ها و برنامه های ویژه هنری را برای کودکان در نظر گرفته است و کودکان به همراه خانواده هایشان می توانند از تمامی این برنامه ها در این دو روز به صورت رایگان استفاده کنند.



همچنین در برج میلاد تهران ایستگاه دائمی سفالگری به مناسبت روز جهانی کودک راه اندازی شده است و بازدیدکنندگان کودک می توانند از این ایستگاه نیز بازدید کرده و در صورت تمایل در این ایستگاه به خلق آثار هنری در رشته سفال بپردازند.



کودکان شهر می توانند فردا 14 مهرماه از ساعت 10 صبح به برج میلاد مراجعه کرده و در برنامه های مختلف فرهنگی و هنری وجشنواره بادبادک ها شرکت کنند.