تعامل خوبی بین تشکل های کارگری و کارفرمایی استان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب براندیشه عصر دیروز در نشست شورای اداری این اداره کل از افزایش شوراهای سازش در سطح واحدهای کارگری استان خبر داد و گفت: این شوراها طی شش ماهه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 103 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 439 شورای سازش در سطح کارگاه‌های استان فعال است، افزود: شوراها در حل و فصل سازشی دعاوی کارگران و کارفرمایان نقش به سزایی دارند و بیشتر این دعاوی بین طرفین حل و فصل می شود.

براندیشه با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون تعداد 1043 شکوائیه در این شوراها بررسی شده است، گفت: در شوراهای سازش، 527 شکایت با توافق طرفین به سازش منجر شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، گفت: تا کنون 30 درصد شکایات کارگری و کارفرمایی طی شش ماهه اول سالجاری حل شده است و میزان شکایات واصله از 1129 به 794 مورد رسیده که 30 درصد کاهش را نشان می دهد.

براندیشه با اشاره به تعداد آراء سازشی صادره در مراجع حل اختلاف این اداره کل گفت: 20 درصد کل آراء صادره از سوی هیئت های تشخیص و حل اختلاف بصورت سازشی صادر شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست ضمن اشاره به توفیقات این اداره کل در ارائه خدمات با توجه به وظایف و مسولیت های محوله گفت: ادغام سه وزارتخانه در راستای خدمت رسانی مطلوب و بهتر و سریعتر به مردم است.

وی در پایان از اجرای کامل اتوماسیون اداری در سطح ادارات کار و امور اجتماعی شهرستانها نیز خبر داد و گفت: به منظور تسریع در امور و پاسخگویی به موقع و سریع به کار ارباب رجوع از این پس تمامی مکاتبات در شهرستان‌ها به صورت اتوماسیون انجام می پذیرد.