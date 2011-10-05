جشنهای "زیرسایه خورشید" فضای شهرها را معنوی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام دبیری ‌اظهار داشت: این جشن ها به لطف مردمی بودن و اتصال به دامان حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در سال های گذشته موفقیت خوبی داشته و فضای استان ها را به معنویت آراسته می کند.

وی افزود: برگزاری جشن "زیرسایه خورشید" با حضور خادمان آستان قدس رضوی در شهرستان ها و برگزاری برنامه های مذهبی متنوع در آنها،‌حال و هوای زیبایی ایجاد کرده و علم مردم را نسبت به معرفت و کرامت امام مهربانی ها افزایش می دهد.

دبیری اضافه کرد: برگزاری برنامه های فرهنگی در بین اولویت های کاری شهر قرار دارد و باید مسئولان ذیربط نیز با حساسیت نسبت به موضوع جشن میلاد امام رضا (ع) در برگزاری هرچه بهتر این جشن تلاش کنند.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز ابراز امیدواری کرد با برگزاری جشن زیرسایه خورشید در آذربایجان شرقی و تبریز، فرهنگ رضوی در شهر و در بین مردم گسترش یابد.