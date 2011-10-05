مشکل تبریز در میزبانی تیم های لیگ یکی/ کمبود ورزشگاه دردسرساز شد

حبیب ستوده نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه زمین چمن ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز هرگز پاسخگوی برگزاری سه دیدار متوالی در عرض سه روز نخواهد بود، اظهار داشت: ما باید این واقعیت را قبول کنیم که در حال حاضر فقط زمین چمن ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز است که به تائید مسئولان ای اف سی رسیده و ما فقط در این ورزشگاه می توانیم بازی های دو تیم تراکتورسازی و شهرداری در لیگ برتر را برگزار کنیم .

وی با بیان اینکه مشکل زمین مسابقه برای برگزاری مسابقات لیگ برتر، دسته دو و دسته سه برای تیم های تبریزی قابل برطرف شدن است، تصریح کرد: مشکل بزرگ ما در حال حاضر میزبانی تیم های ماشین سازی و گسترش فولاد در لیگ یک است که هنوز نتوانسته ایم ورزشگاهی مناسب برای میزبانی این دو تیم در نظر بگیریم .

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز با اشاره به نگرانی خود قبل از شروع بازی های لیگ یک در این خصوص، گفت: قبل از شروع بازی های لیگ یک قرار بر این شده بود که تیم های لیگ یکی در دو زمین چمن طبیعی لشگر 31 عاشورا و زمین چمن مصنوعی باشگاه تراکتورسازی میزبان حریفان خود باشند اما خواسته کادر فنی هر دو تیم این بود که در زمین چمن طبیعی بازی کنند که این موضوع سبب شد که علیرغم فرصت کوتاهی که داشتیم، به دنبال رفع مشکلات زمین چمن لشگر 31 عاشورا باشیم .

وی افزود: زمین چمن لشگر 31 عاشورا علاوه بر مشکلاتی که از نظر مسئولان اجرایی مسابقات لیگ یک دارد، زمین تمرین تراکتورسازی هم محسوب می شود و مسئولان این زمین در صورتی موافق برگزاری بازی های لیگ یک هستند که در برنامه تمرینی تیم تراکتورسازی خللی وارد نکند .

یادگار امام(ره) تنها ورزشگاه استاندارد تبریز

ستوده نژاد در خصوص برگزاری بازی های جام حذفی در ورزشگاه یادگار امام (ره) نیز گفت: فدراسیون فوتبال برنامه دو بازی این هفته تیم های لیگ یکی تبریز در جام حذفی را اعلام کرده و در برنامه اعلامی ورزشگاه یادگار امام (ره) را میزبان این دو دیدار اعلام کرده است، اما هفته بعد بایستی سه روز پنجشنبه، جمعه و شنبه پشت سرهم در این ورزشگاه سه تیم ماشین سازی، شهرداری و گسترش فولاد باید میزبان حریفان خود باشند که این موضوع باعث صدمه دیدن جدی زمین چمن خواهد بود و عملا این برنامه نمی تواند اجرا شود .

وی در ادامه با بیان اینکه فصل بارش نیز در پیش است و بایستی مراقبت از زمین های چمن بیشتر از قبل باشد، تاکید کرد: سیاست اداره تربیت بدنی حمایت از باشگاه های خصوصی است اما اگر امسال که به دنبال ورزشگاه پنج هزار نفری برای برگزاری بازی های لیگ یک هستیم، بخواهیم همه بازیها اعم از لیگ برتر، جام حذفی و لیگ را در ورزشگاه یادگار امام (ره) برگزار کنیم، بایستی سال بعد به دنبال یک ورزشگاه هفتاد هزار نفری باشیم نه ورزشگاه پنج هزار نفری !