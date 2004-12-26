ملي پوشان درانتظار خودروي ملي هستند

فرهاد ظريف ليبروي ملي پوش پاس به خبرنگار" مهر" گفت: قاسميان كه ازناحيه دست با شكستگي مواجه است، هنوز نتوانسته است كار با توپ را آغازكند، اما درنبود وي آرايش و تركيب كنوني تيم جا افتاده است وغلامرضا مومني بعنوان سرعتي زن جايگزين قاسميان خوب جواب داده است.

وي بازي روز پنج شنبه هفته جاري پاس با آذرپيام ارتباطات در اروميه را بسيارحساس ومهم خواند وگفت: تيم پاس البته فني تر و آماده تراست ومن اميدوارم كه با دست پرازبازي با آذرپيام برگرديم.

ليبروي تيم ملي درخاتمه گفت: ما همچنان درانتظارخودرويي هستيم كه سال گذشته قولش را ازآقاي رييس جمهوري گرفته بوديم. اين اتومبيل پاداش كسب عنوان سوم ملتهاي آسيا ودرخشش در مسابقه هاي انتخابي المپيك است.