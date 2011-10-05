راه اندازی کارخانه ای برای تولید سلول/ روباتها بیولوژیست می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به زودی کار دشوار و خسته کننده بیولوژیستهای سلولی، به لطف کارخانه سلول سازی جدیدی که به تازگی در آلمان راه اندازی شده است، به روباتها محول خواهد شد.

این کارخانه می تواند انسانها را برای انجام مطالعات جدید تر و ارائه سوالهای بیشتر آزادتر بگذارد، زیرا ابزارهای تماما خودکار در این کارخانه می توانند نیاز به اجرای عملیات زمان گیر کشت سلولی، غذا رسانی و کنترل سلولها توسط انسانها را برطرف کنند.

کشت سلولی یکی از ابزارهای به شدت مهم علم بیولوژی به شمار می رود و معمولا برای مطالعه بر روی طیف گسترده ای از بیماری ها و عملکردهای سلولی مورد استفاده قرار می گیرند اما سلولها بسیار ظریف هستند و از این رو مراحل کشت بسیار ظریف و دشواری را پشت سر می گذارند.

بسیاری از روباتهای موجود از توانایی کافی برای لمس یا گرفتن آرام اجسام برخوردار نیستند، از سویی دیگر محیط مرطوب و گرم مورد نیاز برای کشت سلولها برای روباتها چندان مطلوب نیست. اما اکنون محققان در سه موسسه مجزای فرانهوفر سیستمی را ارائه کرده اند که می تواند با استفاده از روباتها و ماشینهای متعدد و مختلف، کل فرایندهای کشت سلولی را خودکار کند.

یکی از روباتها با این هدف طراحی و ساخته شده است که بتواند کشتهای سلولی مرحله اول را به نقاط مختلف جا به جا کند. سپس یک میکروسکوپ خودکار سلولها را برای ارزیابی رشد آنها مشاهده کرده و نور و توجه مورد نیاز برای رشد بیشتر آنها را به سیستم کنترلی اعمال می کند.

تصاویر به دست آمده از این میکروسکوپ وارد سیستم رایانه ای شده و نرم افزاری ویژه تعداد توده های سلولی درون ظرف کشت را تعیین می کند و در صورت کافی بودن تعداد توده های سلولی، روباتی دیگر آنها را برداشته و با استفاده از سوزنی به باریکی 100 تا 200 میکرومتر آنها را به مخزنی دیگر انتقال می دهد تا رشد را در مرحله ای جدید دنبال کنند.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، این سیستم می تواند در طول یک ماه 500 کشت سلولی انجام دهد، همچنین بیولوژیستها می توانند به سیستم آموزش دهند تا انواع ویژه ای از سلولها را بر اساس ویژگی های فیزیکی شناسایی کنند. کل این کارخانه سلول سازی به اندازه ای است که می تواند فضای یک آزمایشگاه کوچک را اشغال کند.