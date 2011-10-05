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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۷

در غزه اعلام شد؛

7 هزار و 407 شهید از آغاز انتفاضه الاقصی

7 هزار و 407 شهید از آغاز انتفاضه الاقصی

مرکز آمار وزارت امور خارجه دولت منتخب فلسطین در غزه در گزارشی از شهادتد هفت هزار و 407 فلسطینی از آغاز انتفاضه الاقصی تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی امارات، مرکز آمار و حمایت از تصمیم گیریهای وزارت امور خارجه دولت منتخب فلسطین در غزه در گزارشی اعلام کرد که از آغاز انتفاضه الاقصی در سال 2000 تاکنون حدود هفت هزار و 407 نفر شهید شده اند که از این میان هزار و 859 نفر کودک و 476 نفر دیگر زن هستند.

در ادامه این گزارش آمده است که همچنین از انتفاضه مذکور تاکنون بیش از 42 هزار و 400 نفر زخمی شده اند.

در بخش دیگر گزارش گفته شده است : شمار شهدای فلسطین از آغاز سال جاری تاکنون بالغ بر 85 نفر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (53 شهید) افزایش یافته است.

کد مطلب 1424912

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