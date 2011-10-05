عرضه 5 فناوری جدید نانویی در چهارمین جشنواره و نمایشگاه نانو

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشنواره فناوری نانو صبح امروز با حضور معاون فناوری معاون علمی ریاست جمهوری در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی افتتاح شد. در این نمایشگاه در 167 غرفه دستاوردهای شرکت های دانش بنیان، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی عرضه می شود.

در این دوره از نمایشگاه علاوه بر دستاوردهای شرکت های دانش بنیان 4 تجهیز در حوزه نانوفناوری و یک فرآورده نانودارویی عرضه می شود.

با همت محققان کشور اولین فرآورده دارویی تزریقی که یک ترکیب ضد سرطانی است تولید شد این دارو با عنوان دوکسوروبیسیون نامگذاری شده است که طیف فعالیت ضدتوموری وسیع دارد و در بسیاری از سرطان ها مورد استفاده قرار می گیرد.

این دارو در فرم معمول تزریق دارای عوارض جانبی شدید به خصوص سمیت قلبی دارد که باعث محدودیت استفاده از این دارو می شده است از این رو اقدامات زیادی برای کاهش عوارض آن صورت گرفت که با فرم نانو لیپوزومی دوکسوروبیسیون به جامعه عرضه شد.

علاوه بر این دستگاه الکتروفورز مویین برای شناسایی ترکیب نانومتری، دستگاه تعیین سطح مشخصات مواد نانوساختار ، دستگاه تصویربرداری استکت با رزولوشن بالا برای تصویربرداری از حیوانات آزمایشگاهی و دستگاه زایش عمیق یونی از دیگر محصولات جدید عرضه شده در این جشنواره می باشد.