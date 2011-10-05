پیاده سازی سیستم حسابداری بهای تمام شده در منطقه هشت گاز کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر زمانی اظهار داشت: به منظور آگاهی از هزینه های تولید و خدمات، سیستم نوین هزینه یابی بر مبنای فعالیت درشرکت ملی گازایران شروع شد تا مدیران صنعت از هزینه تمام شده تولید، خدمات و فعالیتهای مجموعه آگاهی یافته و ارزیابی مناسب و درستی از این فعالیتها داشته باشند.



زمانی افزود: آگاهی ازهزینه ضمن رفع ابهامات موجود، این اطمینان را درعوامل تولید و خدمات بوجود می آورد تا با هزینه منابع، استهلاک و دیگر موارد پیش روی، گامهای مطمئن تری درتداوم فعالیتها یا قطع آنها برداشته شده و از اینکه خدمات و تولید به نفع سازمان بوده است یا به ضررآن اطمینان حاصل می شود.



وی در ارتباط با اهداف استقراراین سیستم و نقش و اهمیت آن در تصمیم سازیها و تصمیم گیریهای کلان و خرد سازمان ها، تصریح کرد: شرکتهای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و سایر فرآورده های گازی باید حتی الامکان از یک روش هزینه یابی یکسان جهت محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات استفاده نمایند تا قابلیت مقایسه شرکتها با یکدیگرفراهم شود.



همچنین در ارتباط با مباحثی درخصوص سامانه های هزینه یابی و مبانی اولیه حسابداری بهای تمام شده مطرح و درارتباط با هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) و امکان سنجی پیاده سازی آن در شرکتهای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و سایر فرآورده های گازی گزارش جامعی ارائه شد.



منطقه هشت عملیات انتقال گازایران به عنوان نماینده شرکت انتقال گازایران جهت بررسی بهای تمام شده معرفی شد تا به منظورمطالعات دقیق تر و بررسی عوامل هزینه تولید و خدمات‌‍، کمیته طراحی سیستم بررسی زنجیره ارزش انتقال در نفت و گازکار خود را رسما آغازکند.