به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا دهقان باغی کارشناس حراست و کاظم تفتی پور معاون اداری مالی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد از دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرای بافق بازدید کردند.

حجت الاسلام دهقان باغی ضمن شرکت در جلسه بررسی مشکلات اداره تبلیغات اسلامی بافق از دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا بازدید به عمل کرد و برای بررسی مشکلات دبیرستان نیز در نشستی با رئیس آموزش و پرورش مذاکره کردند.

حضور در جمع دانش آموزان و پاسخ به سئوالات و خواسته های آنها از دیگر برنامه های این بازدید بود.

توزیع بیش از هزار جلد کتاب در کتابخانه های بافق

بیش از هزار جلد کتاب با موضوعات متنوع اعم از تاریخی، سیاسی، اعتقادی و اجتماعی در کتابخانه های وابسته به اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بافق توزیع شد.

حجت الاسلام محمدحسین ذاکری نیا، کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی بافق افزود: این اداره حدود 16 کتابخانه در سطح شهرستان دارد که به تدریج مجهز می شوند.

وی ادامه داد: کتابخانه تخصصی حوزه دین واقع در طبقه فوقانی اداره تبلیغات اسلامی از ساعت هفت تا دو پذیرای عزیزان فرهنگ دوست است.

برگزاری نمایشگاه عکس "موبایل گرافی" نابینایان و کم بینایان در حوزه هنری یزد

برای نخستین بار در کشور، نابینایان و کم بینایان یزدی نمایشگاه عکس "موبایل گرافی" را در حوزه هنری استان یزد برپا کردند.

در مراسمی با حضور محمود عالیشوندی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، محمدرضا نیکونژاد سرپرست حوزه هنری استان یزد و جمعی از مسئولان، اعضای جامعه نابینایان استان نمایشگاه عکس موبایل گرافی نابینایان و کم بینایان را برای نخستین بار در کشور در نگارخانه حوزه هنری استان یزد برپا کردند.

در این نمایشگاه 16 نفر از نابینایان و کم بینایان یزدی 50 قطعه عکس که با تلفن همراه گرفته اند را در معرض دید عموم قرار داده اند.

این نمایشگاه تا 14 مهرماه صبح و عصر در نگارخانه حوزه هنری استان یزد واقع در ابتدای خیابان آیت الله کاشانی، کوچه آزادی برای بازدید علاقه مندان دایراست.

بازدید رئیس اداره تبلیغات اسلامی از روحانی روستای مریم آباد ابرکوه

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه از روحانی روستای مریم آباد بازدید کرد.

حجت الاسلام محمد پورقیومی رئیس اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه با حضور در محل خانه عالم روستای مریم آباد از توابع بخش مرکزی این شهرستان با حجت الاسلام محمد باقر سیاوشی روحانی طرح هجرت این منطقه دیدار و پیرامون مسائل فرهنگی و تبلیغی روستا بحث و تبادل نظر کرد.