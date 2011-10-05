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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ثبت نام 4 میلیون و 700 هزار متقاضی عمره مفرده

ثبت نام 4 میلیون و 700 هزار متقاضی عمره مفرده

یک مسئول در سازمان حج و زیارت از ثبت نام 4 میلیون و 700 هزار نفر برای عمره مفرده در بانکهای ملی و ملت خبر داد.

علی اکبر غیرتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام متقاضیان عمره مفرده در شعب بانکهای ملی و ملت از 24 شهریور در سراسر کشور آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه دارد.

به گفته وی، اعزام افرادی که طی این مدت برای سفر عمره ثبت نام کرده اند از طریق قرعه کشی انجام و از سال 93 آغاز می شود.

مدیرکل روابط عمومی سازمان حج و زیارت در مورد تعداد افرادی که در قرعه کشی شرکت داده می شوند، تاکید کرد: هنوز در این زمینه سیاست گذاری خاصی انجام نشده است و تعداد افراد شرکت داده شده در قرعه کشی مشخص نیست و باید منتظر تصمیم گیری در این خصوص بود.

کد مطلب 1424957

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