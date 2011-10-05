ثبت نام 4 میلیون و 700 هزار متقاضی عمره مفرده

علی اکبر غیرتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام متقاضیان عمره مفرده در شعب بانکهای ملی و ملت از 24 شهریور در سراسر کشور آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه دارد.

به گفته وی، اعزام افرادی که طی این مدت برای سفر عمره ثبت نام کرده اند از طریق قرعه کشی انجام و از سال 93 آغاز می شود.

مدیرکل روابط عمومی سازمان حج و زیارت در مورد تعداد افرادی که در قرعه کشی شرکت داده می شوند، تاکید کرد: هنوز در این زمینه سیاست گذاری خاصی انجام نشده است و تعداد افراد شرکت داده شده در قرعه کشی مشخص نیست و باید منتظر تصمیم گیری در این خصوص بود.