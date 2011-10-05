اخبار کوتاه فرهنگی از یزد

به گزارش خبرنگار مهر، شاعر مهریزی برگزیده بخش مشاعره شب شعر مولانا در شهرستان صدوق شد.

سمیرا طباطبایی از شاعران مهریز با حداکثر امتیاز برگزیده این بخش شد.

در این مراسم دو تن از شاعران مهریزی در بخش شعر و مشاعره حضور داشتند.

موفقیت اعضای کانون مساجد مهریز در مسابقات مدهامتان

دو نفر از اعضای کانون فرهنگی و هنری عقیله بنی هاشم مهریز موفق به کسب رتبه برتر در رشته مفاهیم و نهج البلاغه شدند.

حجت الاسلام محمدحسن زارع در رشته مفاهیم قرآن و میثم زارع بیدکی در رشته نهج البلاغه حائز رتبه برتر مرحله استانی مسابقات مدهامتان شدند.

برپایی مراسم شب شعر در خاتم

مراسم شب شعری در سالن کانون آیت الله خاتمی شهرستان خاتم برگزار شد.

این مراسم به مناسبت یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس برپا شد.

اختصاص 7.5 میلیون ریال به کانونهای مساجد بافق

فرماندار بافق از اختصاص مبلغ 7میلیون و 500 هزار ریال به کانونهای فرهنگی این مساجد خبر داد.

حسین ندافیان طی نشستی با کانونهای مساجد این شهرستان گفت: این مبلغ از محل اعتبارات فرمانداری شهرستان بافق هزینه شده است.