"اشغال وال استریت" به روایت تصویر

به گزارش خبرگزاری مهر، وال استریت بزرگترین مرکز مالی آمریکاست که در نیویورک تجاری ترین شهر ایالات متحده قرار دارد. این روزها این منطقه شاهد اعتراضات بزرگی از سوی شهروندان این کشور بوده است.

برخورد پلیس با معترضین در این شهر در چند روز گذشته سوژه ای داغ برای رسانه های خبری بوده و همین مسئله سبب اعلام همبستگی در دیگر شهرها از جمله بوستون، لس آنجلس و سانفراسیسکو با این معترضان شده است. دولت آمریکا ابتدا در تلاش بود تا با چسباندن برچسب همجنس باز به معترضان آن را بی اهمیت نشان داده و سطح مطالبات آنها را تقلیل دهد اما ادامه این حرکت اصالت آن را بیش از پیش ثابت کرد. "وال استریت را اشغال کنید" از جمله شعارهای آنها برای ترغیب مخالفان است.







خستگی مفرط در بین پرسنل پلیس آمریکا در برخورد با معترضان





بخشی از معترضان درباره اعدام "تروی دیویس" اعتراض دارند. این مرد سیاه پوست که متهم به کشتن یک پلیس بود اخیراً در یکی از زندان های آمریکا با تزریق سم از پای در آمد.

















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