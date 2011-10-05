احمدی نژاد وارد ورزشگاه شهدای قدس همدان شد

به گزارش خبرنگار مهر، انبوه جمعیت مشتاق برای دیدار رئیس جمهور مانع از تردد خودرو حامل رئیس جمهور و رسیدن وی به ورزشگاه شهدای قدس در موعد مقرر، شد.
بنا بر این گزارش هم اکنون رئیس جمهور وارد ورزشگاه قدس همدان شده است و تا دقایقی دیگر سخنرانی خود را آغاز خواهد کرد.
سیل جمعیت منتظر برای شنیدن سخنان محمود احمدی نژاد به قدری است که خبرنگاران استانی حاضر در ورزشگاه برای رسیدن به جایگاه خبرنگاران با مشکل روبرو شده اند.
مراسم رسمی این برنامه راس ساعت 11 و 18 دقیقه با پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و همخوانی دانش آموزان حاضر در ورزشگاه قدس آغاز شد.
رئیس جمهور و هیئت دولت صبح چهارشنبه در نود و دومین سفر استانی خود وارد همدان شدند.
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