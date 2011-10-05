احمدی نژاد وارد ورزشگاه شهدای قدس همدان شد

همدان - خبرگزاری مهر: پس از گذشت دو و نیم ساعت از ورود رئیس جمهور و هیئت دولت به فرودگاه همدان، دکتر محمود احمدی نژاد به ورزشگاه شهدای قدس همدان رسید.