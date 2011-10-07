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۱۵ مهر ۱۳۹۰، ۹:۱۵

سالار به مهر خبر داد:

دغدغه‌های یک زن در آستانه 40 سالگی به روایت «هست یا نیست؟»

دغدغه‌های یک زن در آستانه 40 سالگی به روایت «هست یا نیست؟»

«هست یا نیست؟» دومین رمان سارا سالار که در آن به دغدغه‌های زنی در آستانه 40 سالگی می‌پردازد، در نشر چشمه مراحل مراحل آماده‌سازی چاپ را پشت سر می‌گذارد.

سارا سالار که این‌ روزها دومین رمانش را با نام «هست یا نیست؟» به ناشر تحویل داده است، به خبرنگار مهر گفت: «هست یا نیست؟» روایت زندگی زنی که 39 سال دارد و ما همراه با او چند مرحله از زندگی‌اش را بازخوانی می‌کنیم؛ گاهی از گذشته و گاهی هم از حال و از روزهایی که به 40 ‌سالگی نزدیک می‌شود.

وی ادامه داد: این کتاب از دو زاویه دید سوم شخص و من ِ ‌راوی نوشته شده که به طور همزمان داستان را پیش ‌می‌برد و درگیری‌های شخصیت اصلی داستان با روزمرگی، مرگ، ازدواج و خیانت را به نمایش می‌گذارد.

نویسنده رمان «احتمالا گم شده‌ام» با اشاره به اینکه این رمان را در فاصله 2 سال اخیر نوشته‌ است، بیان کرد: روزگاری بود که می‌گفتند زن 30 ساله دیگر در اوج پختگی است، آن‌قدر که بالزاک هم «زن سی‌ساله» را در همین حال ‌و احوال می‌نویسد، اما زندگی مدرن و شهری این تجربه کردن‌ها را به تعویق انداخته و به‌نظرم حالا این 40 ‌سالگی است که چنین شرایطی را می‌طلبد، زنی که در اوج پختگی پا به میان‌سالی هم گذاشته و این میان‌سالی شاید فراموش شدن را همراه خودش بیاورد.

سالار در پایان تاکید کرد: راوی من به ‌یکباره در آستانه 40 سالگی فاصله‌ خود را با سال‌های رفته احساس می‌کند و در شرایط جدیدی قرار می‌گیرد. راوی «هست یا نیست؟» زنی است که در هر فصل با برش‌هایی که در رمان به وجود می‌آید از زاویه‌ خاصی برای روایت داستان استفاده می‌کند و در نهایت 10 سال از زندگی او داستان را می‌سازد.

«احتمالاً گم شده‌ام» اولین رمان سارا سالار برنده‌ جایزه بخش رمان اول جایزه‌ «بنیاد گلشیری» است.

کد مطلب 1424967

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