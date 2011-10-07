سارا سالار که این‌ روزها دومین رمانش را با نام «هست یا نیست؟» به ناشر تحویل داده است، به خبرنگار مهر گفت: «هست یا نیست؟» روایت زندگی زنی که 39 سال دارد و ما همراه با او چند مرحله از زندگی‌اش را بازخوانی می‌کنیم؛ گاهی از گذشته و گاهی هم از حال و از روزهایی که به 40 ‌سالگی نزدیک می‌شود.

وی ادامه داد: این کتاب از دو زاویه دید سوم شخص و من ِ ‌راوی نوشته شده که به طور همزمان داستان را پیش ‌می‌برد و درگیری‌های شخصیت اصلی داستان با روزمرگی، مرگ، ازدواج و خیانت را به نمایش می‌گذارد.

نویسنده رمان «احتمالا گم شده‌ام» با اشاره به اینکه این رمان را در فاصله 2 سال اخیر نوشته‌ است، بیان کرد: روزگاری بود که می‌گفتند زن 30 ساله دیگر در اوج پختگی است، آن‌قدر که بالزاک هم «زن سی‌ساله» را در همین حال ‌و احوال می‌نویسد، اما زندگی مدرن و شهری این تجربه کردن‌ها را به تعویق انداخته و به‌نظرم حالا این 40 ‌سالگی است که چنین شرایطی را می‌طلبد، زنی که در اوج پختگی پا به میان‌سالی هم گذاشته و این میان‌سالی شاید فراموش شدن را همراه خودش بیاورد.

سالار در پایان تاکید کرد: راوی من به ‌یکباره در آستانه 40 سالگی فاصله‌ خود را با سال‌های رفته احساس می‌کند و در شرایط جدیدی قرار می‌گیرد. راوی «هست یا نیست؟» زنی است که در هر فصل با برش‌هایی که در رمان به وجود می‌آید از زاویه‌ خاصی برای روایت داستان استفاده می‌کند و در نهایت 10 سال از زندگی او داستان را می‌سازد.

«احتمالاً گم شده‌ام» اولین رمان سارا سالار برنده‌ جایزه بخش رمان اول جایزه‌ «بنیاد گلشیری» است.