سارا سالار که این روزها دومین رمانش را با نام «هست یا نیست؟» به ناشر تحویل داده است، به خبرنگار مهر گفت: «هست یا نیست؟» روایت زندگی زنی که 39 سال دارد و ما همراه با او چند مرحله از زندگیاش را بازخوانی میکنیم؛ گاهی از گذشته و گاهی هم از حال و از روزهایی که به 40 سالگی نزدیک میشود.
وی ادامه داد: این کتاب از دو زاویه دید سوم شخص و من ِ راوی نوشته شده که به طور همزمان داستان را پیش میبرد و درگیریهای شخصیت اصلی داستان با روزمرگی، مرگ، ازدواج و خیانت را به نمایش میگذارد.
نویسنده رمان «احتمالا گم شدهام» با اشاره به اینکه این رمان را در فاصله 2 سال اخیر نوشته است، بیان کرد: روزگاری بود که میگفتند زن 30 ساله دیگر در اوج پختگی است، آنقدر که بالزاک هم «زن سیساله» را در همین حال و احوال مینویسد، اما زندگی مدرن و شهری این تجربه کردنها را به تعویق انداخته و بهنظرم حالا این 40 سالگی است که چنین شرایطی را میطلبد، زنی که در اوج پختگی پا به میانسالی هم گذاشته و این میانسالی شاید فراموش شدن را همراه خودش بیاورد.
سالار در پایان تاکید کرد: راوی من به یکباره در آستانه 40 سالگی فاصله خود را با سالهای رفته احساس میکند و در شرایط جدیدی قرار میگیرد. راوی «هست یا نیست؟» زنی است که در هر فصل با برشهایی که در رمان به وجود میآید از زاویه خاصی برای روایت داستان استفاده میکند و در نهایت 10 سال از زندگی او داستان را میسازد.
«احتمالاً گم شدهام» اولین رمان سارا سالار برنده جایزه بخش رمان اول جایزه «بنیاد گلشیری» است.
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