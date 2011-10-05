ایران در صدر آسیا قرار گرفت/ سه سهمیه رکابزنان ایران در المپیک قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین رده بندی رکابزنان حاضر در تورهای مختلف قاره ای، باز هم رکابزنان ایران در صدر قاره آسیا ایستادند تا برای سومین دوره پیاپی دوچرخه سواری کشورمان با کسب صدرنشینی در قاره در سال پیش از المپیک موفق به کسب سهمیه حضور در این بازیها هم شود.

طبق قانون اتحادیه جهانی دوچرخه سواری، در سال پیش از المپیک تیم‌های اول تا سوم هر قاره به ترتیب 3، 2 و یک سهمیه ورودی بازیهای المپیک را دریافت خواهند کرد.

با اتمام ماه سپتامبر2011 به عنوان نهمین ماه میلادی، محاسبه امتیازات رکابزنان حاضر در تورهای آسیایی در سال 2011 به اتمام رسید. این رنکینگ پس از پایان رقابت‌های قهرمانی جهان در دانمارک روز 12 مهرماه به طور رسمی از سوی UCI منتشر شد.

رده بندی کامل رکابزنان در سال 2011 به این ترتیب است:

* رده بندی تیم‌های ملی:

1- ایران ، 2- ژاپن، 3- ازبکستان

* رده بندی تیم‌های باشگاهی حاضر در تورهای آسیایی :

1- پتروشیمی تبریز، 2- دانشگاه آزاد اسلامی، 3- جایانت تایوان

* رده بندی رکابزنان ایرانی حاضر در تورهای آسیایی :

1- مهدی سهرابی، 3- امیر زرگری، 9- حسین عسگری، 10- رحیم امامی، 15- صمد پورسیدی، 24- عباس سعیدی تنها، 28- حسین جهانبانیان، 37-حسین علیزاده، 48- حسین ناطقی، 56- حمید شیریان، 78- علیرضا حقی، 88-فرشاد صالحیان، 95- رسول براتی

این رنکینگ در حالی منتشر شده است که پیش از این رکابزنان ایران در سالهای منتهی به المپیک های آتن و پکن نیز درخشش خوبی داشتند و توانستند با قرار گرفتن بر سکوی نخست آسیا سه سهمیه قطعی را در بخش جاده از آن خود کنند.

نگاهی به رده بندی رکابزنان در دوسال گذشته :

* سال 2010 میلادی:

رده بندی تیم‌های ملی: 1- ایران، 2- ژاپن، 3- قزاقستان

رده بندی تیم‌های باشگاهی: 1- پتروشیمی تبریز، 2- دانشگاه آزاد اسلامی، 3- جایانت تایوان

رده بندی انفرادی: 1- مهدی سهرابی، 2- حسین عسگری، 3- قادر میزبانی

* سال 2009 میلادی:

رده بندی تیم‌‎های ملی: 1- قزاقستان، 2- ایران، 3- ژاپن

رده بندی تیم‌های باشگاهی: 1- پتروشیمی تبریز، 2- دوحه قطر، 3- دانشگاه آزاد اسلامی

رده بندی انفرادی: 1- قادر میزبانی، 2- رکابزن خارجی تیم پتروشیمی تبریز، 11- امیر زرگری

مهدی سهرابی ستاره دوچرخه سواری ایران درآسیا

مهدی سهرابی رکابزن پر افتخار کشورمان در دوسال گذشته در تمامی تورهایی که حاضر بوده ایران را صاحب عنوان کرده است. وی در تور سال گذشته کرمان عنوان قهرمانی تمامی مراحل تور را از آن خود کرد. سهرابی در حالی موفقیت سال گذشته را تکرار کرده که در رده بندی سال 2009 عنوانی بهتر از بیست و چهارمی را بدست نیاورده بود. رکابزن ملی پوش ایران برای دومین سال پیاپی عنوان برترین رکابزن سال آسیا را از آن خود کرده و به طور قطع با این افتخار یکی از رکابزنان ایران در مسابقات المپیک لندن خواهد بود.

ایران سلطان جاده های آسیا

تیم‌های ملی و باشگاهی ایران با تکرار عنوان صدرنشینی آسیا اثبات کردند که رکابزنان کشورمان بی شک سلطان جاده‌های قاره هستند. تیم پتروشیمی تبریز برای چهارمین سال پیاپی عنوان قهرمانی آسیا را از آن خود کرده است و با این قهرمانی توجه کشورهای اروپایی را برای حضور در تورهایشان به خود جلب کرده است. از میان تیم‌های باشگاهی آسیایی شاید تنها پتروشیمی تبریز بتواند توان رقابت در تورهای مطرح اروپایی را داشته باشد.

یک نقطه امید برای پیست روها

امسال برای دومین بار دوچرخه سواری ایران با اعزام نمایندگان خود به رقابت‌های جهانی پیست در تلاش است تا سهمیه این بخش را هم بدست آورد. پیش از این ایران یک بار در المپیک آتن هم موفق به حضور یک رکابزن خود در بخش پیست شده بود و در این صورت موفقیت دیگری از آن کشورمان خواهد شد.

کسب این سهمیه در بخش پیست تنها منوط به انجام هزینه و حضور رکابزنان ایران در تمامی مسابقات مطرح و صاحب امتیاز در یک سال آینده است.

کوهستان مسابقه ای فراموش شده !

در این بین با کسب تک مدال تیم دوچرخه‌سواری کوهستان ایران در مسابقات قهرمانی آسیای سال 2011 میلادی، کور سوی امیدی برای کسب سهمیه این رشته در المپیک برای نخستین بار روشن شده است. مسابقات دوچرخه‌سوای کوهستان در سطح دنیا کمتر برگزار می‌شود و دوچرخه سواری کشورمان در صورتیکه قصد بدست آوردن اولین سهمیه این رشته در المپیک را دارد باید نمایندگان ایران را در تمامی مسابقات برگزار شده شرکت دهد در غیر این صورت این امتیاز بدست آمده از تک نشان رقابت‌های آسیایی کوهستان هیچ سودی برای ایران نخواهد داشت.

با کسب عنوان قهرمانی آسیا در بخش تیمی، دوچرخه سواری کشورمان با سه رکابزن بخش جاده در المپیک 2012 لندن حضور خواهد داشت.