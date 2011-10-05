اعزام 250 کاروان دانشگاهی به عمره مفرده/ عمره دختران در هاله ای از ابهام

حجت الاسلام محمدرضا فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تا صبح امروز چهارشنبه 13 مهرماه، 141 هزار نفر برای عمره مفرده دانشگاهیان ثبت نام کرده اند، اضافه کرد: تا امروز 78 هزار متاهل و 51 هزار پسر مجرد در سامانه www.labbayk.com ثبت نام کرده اند و داوطلبان تا 20 مهرماه فرصت ثبت نام دارند.

وی با اشاره به ثبت نام استادان در سامانه لبیک، گفت: تا صبح امروز 10 هزار و 883 نفر از استادان دانشگاهها تقاضای خود را برای اعزام به عمره مفرده ارسال کرده اند و تمام دانشگاهیان در قالب 250 کاروان اعزام می شوند.

به گفته رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، تا ساعت 10 صبح امروز 47 هزار نفر برای اعزام به عتبات عالیات نام نویسی کرده اند که از این تعداد 17 هزار و 800 نفر پسر مجرد، 3 هزار نفر دخترمجرد، 9 هزار و 800 نفر متاهل، 591 کارمند و 772 استاد نفر هستند.

فقیهی آخرین وضعیت اعزام دختران مجرد به عمره مفرده را در هاله ای از ابهام دانست.

به گزارش مهر، اعزام دانشگاهیان به عمره مفرده از بهمن ماه سال جاری و اعزام به عتبات عالیات از 30 مهرماه آغاز می شود.