"مرغابی دشت سرخ" کلید خورد/ فیلمی از زندگی شهید علی هاشمی

به گزارش خبرنگار مهر، پیش بینی می‌شود فیلمبرداری فیلم سینمایی «مرغابی دشت سرخ» با ۴۰ تا ۴۵ جلسه به پایان برسد و یکماه نیز برای تدوین، موسیقی متن و صداگذاری وقت لازم است.

مدیرکل ارشاد اسلامی خوزستان در خصوص ساخت فیلم سینمایی «مرغابی دشت سرخ» و زندگی سردار شهید علی هاشمی گفت: هدف از تولید این فیلم بلند سینمایی به تصویر کشیدن زندگی، رشادت و غیورمردی این دلاور بزرگ ملی است که امیدواریم نسلهای آینده و جوانان امروز بیشتر با این قهرمان ملی آشنا شوند.



لطف الله سپهر با اشاره به شخصیت شهید علی هاشمی اظهار کرد: جوانی که با اعتقاد و ایمان بالا توانست نقش به سزایی در هدایت جنگ و شکستن بن بستهای موجود در مناطق عملیاتی داشته باشد شایسته تکریم از سوی مردم و مسئولان است.



علت نامگذاری فیلم

وی به علت نامگذاری این فیلم اشاره کرد و گفت: شهید علی هاشمی در مقطعی در شهر الاماره عراق زندانی می شود و از آن مکان، به صورت رمزی نامه ای به خانواده اش می نویسند که در آن خود را "مرغابی دشت سرخ" می نامد.



در صورت ساخته شدن این فیلم که قرار است توسط یک کارگردان بومی انجام شود گره ساخت فیلم های بومی در استان خوزستان باز خواهد شد و استانداری و اداره فرهنگ خوزستان با جرات بیشتری اقدام به تولید فیلم از شخصیتهای استانی خواهند کرد.



نامزدهای ایفای نقش شهید هاشمی

کارگردان فیلم نیز در خصوص اینکه کدام بازیگر قرار است نقش شهید علی هاشمی را در این فیلم ایفا کند به مهر گفت: برای ایفای این نقش سه بازیگر مطرح سینمای ایران یعنی شهاب حسینی، حسین یاری و پژمان بازغی مورد نظر من هستند که البته در این راه چند مانع برای همکاری وجود دارد.



علی اصغر شادروان افزود: اول اینکه استانداری خوزستان به عنوان تهیه‌کننده فیلم «مرغابی دشت سرخ» هنوز بودجه ای در اختیار ما قرار نداده که ما به لحاظ مالی با این بازیگران به مذاکره بپردازیم دوم اینکه عبدالله اسکندری به عنوان طراح گریم نیز باید نظر خود را در خصوص تناسب چهره این بازیگران اعلام کند.



شادروان اضافه کرد: همچنین خود این بازیگران نیز باید تمایل به همکاری داشته باشند ولی در نهایت یکی از این سه بازیگر نقش «شهید علی هاشمی» را در این فیلم سینمایی ایفا خواهند کرد.



وی در خصوص سایر بازیگران نیز اظهار کرد: قصد دارم از داریوش ارجمند، جمشید جهان زاده، اکبر سنگی و ناصر فروغ نیز در کنار حدود 12 بازگیر بومی در این فیلم استفاده کنم.



این کارگردان خوزستانی اظهار کرد: فیلمنامه این فیلم توسط من نوشته شده و همه چیز برای آغاز فیلمبرداری آماده است فقط تزریق پول از سوی استانداری به فیلم باقیمانده که ما نیز در انتظار این موضوع هستیم تا به صورت رسمی فیلمبرداری را آغاز کنیم.



شادروان در خصوص مناطق فیلمبرداری نیز گفت: 30 درصد فیلم در تالاب هوالعظیم، 15 درصد در شهرستان سوسنگرد و برخی صحنه ها در شهر الاماره عراق فیلمبرداری می شود و در کل فیلم یک فیلم جنگی خواهد بود.

شهید هاشمی از هموطنان عرب بود که در دوران دفاع مقدس توانست قرارگاه نصرت را در منطقه هورالهویزه راه اندازی کند و با مطالعات و تحقیقاتی که از این منطقه داشت شرایطی را فراهم کرد که پس از چند عملیات ناموفقی که ایران در جبهه داشت شرایط جبهه ها را به نفع کشور تغییر دهد و در این زمان سپاه به این نتیجه رسید که می تواند از منطقه هوالهویزه عملیاتی را به سمت مواضع ارتش بعثی برای تصرف جاده اماره - بصره انجام دهد و منطقه وسیعی را به تصرف دربیاورد تا از این طریق فشار بر ارتش عراق افزایش یابد.



در شرایطی که عملیاتهای نظامی ایران به بن بست رسیده بود قرارگاه نصرت توانست منطقه هورالهویزه و جزایر مجنون را برای عملیات آماده کند. شهید علی هاشمی و همراهانش در قرارگاه نصرت کار بزرگی را انجام دادند و یکی از عملیاتهای بزرگ جنگ در سوم اسفند سال 62 در این منطقه به اجرا در آمد که نام خیبر را به خود گرفت. در سال بعد (63) نیز عملیات دیگری در این منطقه به نام «بدر» انجام شد و در واقع یکی از جبهه های فعال عملیاتی ایران علیه رژیم بعث عراق منطقه هورالهویزه بود که شهید علی هاشمی آن را طراحی کرد.



در روزهای آخر جنگ ارتش عراق حملات خود را به جبهه های ایران آغاز کرد و در پی حمله ای که عراق در پشت قرارگاه نصرت داشت شهید علی هاشمی و تعدادی از دوستانش به این منطقه عزیمت کردند و ظاهرا در داخل هور مورد اصابت آتش دشمن قرار گرفته و در خود هور در سن 24 سالگی به شهادت می رسد و دو سال قبل پس از 22 سال بقایای پیکر وی به همراه تعدادی دیگر از شهدا به میهن بازگشت.