دو پروژه عمرانی در خلیل آباد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی در مراسم افتتاح جایگاه CNGخلیل آباد هزینه احداث این جایگاه را یک میلیارد و 500 میلیون تومان ذکر کرد.

رضا عبدالملکی افزود: این جایگاه دارای شش نازل است و می تواند به طور همزمان به شش دستگاه خودرو سوخت برساند.

در ادامه این مراسم دبیرستان شبانه روزی دخترانه فضیلت به صورت رسمی افتتاح شد.

قدیر شکوهی، مدیر آموزش و پرورش خلیل آباد زیربنای این دبیرستان را 9 هزار متر مربع اعلام کرد و افزود: این واحد آموزشی در سه طبقه و با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد تومان از محل اعتبارات نوسازی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی احداث شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی همچنین از پروژه های در حال ساخت مسکن مهر و بیمارستان 32 تختخوابی خلیل آباد بازدید کرد.