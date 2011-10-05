سیدمقتدا خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعزام تیم قم به این رقابت‌ها، اظهار داشت: بر اساس برنامه های تقویم فدراسیون تنیس، در حال حاضر مسابقات تنیس قهرمانی کشور در رده های سنی ۱۶و۱۸ سال بخش دختران را در پیش داریم.



وی با اشاره به میزبان برگزاری این دوره از پیکارهای تنیس قهرمانی کشور، خاطرنشان کرد: با اعلام فدراسیون تنیس، هیئت تنیس استان کرمان میزبان رقابت های تنیس قهرمانی کشور رده های سنی ۱۶و۱۸ سال دختران شده است .



دبیر هیئت تنیس استان قم اضافه کرد: با توجه به نزدیکی به زمان برگزاری این رقابت ها، از سوی کمیته مسابقات فدراسیون تنیس کشورمان دستورالعمل اجرائی مسابقات تنیس قهرمانی کشور که در استان کرمان بر گزار خواهد شد به هیئت‌ها اعلام شده است.



وی یاد آورشد: برای برگزاری این دوره از مسابقات تنیس قهرمانی رده های سنی 16 و 18 سال دختران قهرمانی کشور، زمان ورود تیم ها به شهر میزبان، روز بیست و یکم مهر ماه و از ساعت ۱۷ به بعد در نظر گرفته شده است.



خاتمی ابراز داشت: شروع مسابقات تیم ها و تنیس و بازان شرکت کننده در پیکارهای تنیس قهرمانی کشور دختران، ار روز بیست و دوم مهر ماه خواهد بود و این مسابقات به مدت یک هفته برگزار می شود تا نفرات برتر مشخص شوند.



وی افزود: هر تیم شامل چهار تنیسور متشکل از دو بازیکن زیر۱۶ سال و دو تنیس باز زیر ۱۸ سال خواهد بود، ضمن اینکه مسابقات تنیس قهرمانی کشور با پوشش کامل اسلامی مصوب وزارت ورزش و جوانان برگزار خواهد شد.



دبیر هیئت تنیس استان قم بیان داشت: مسابقات تنیس قهرمانی دختران کشور در دو بخش انفرادی و تیمی برگزار می شود که در بخش تیمی مشترک 16 و 18 سال، دو بازی انفرادی و یک بازی دو نفره به انجام خواهد رسید.



وی به شرایط سنی تنیسورهای شرکت کننده در پیکارهای تنیس قهرمان دختران کشور نیز اشاره کرد و بیان داشت: تنیس بازان گروه سنی 16 سال، متولدین یازدهم دی ماه سال 1373 به بالا هستند و در گروه سنی 18 سال متولدین یازدهم دی ماه سال 1371 به بالا حق شرکت در این مسابقات را دارند.



خاتمی عنوان داشت: پیش بینی این است که چهره های شاخص از استان های مختلف در این دوره از رقابت ها شرکت کنند و به همین منظور همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی و کارت بیمه ورزشی توسط بازیکنان الزامی است.



وی در پایان با اشاره به وضعیت این رشته ورزشی در بخش دختران و بانوان، تصریح کرد: همانند بخش مردان کارهای پایه ای و بسیار خوبی در بخش دختران و بانوان تنیس قم در حال انجام است و انشاءالله در مسیری حرکت می کنیم که علاوه بر حضور مستمر در پیکارهای قهرمانی کشور، یک بار دیگر تیمی قوی را به رقابت‌های لیگ تنیس کشور اعزام کنیم.

