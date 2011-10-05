زیرساختهای گردشگری آذربایجان شرقی به سرمایه گذاران ترکیه معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی در حاشیه بازدید این سرمایه گذاران از پروژه هتل لاله پاک ناب تبریز در گفتگو با خبرنگاران گفت : این سرمایه گذاران از تجار، بازرگانان و صاحبان برند بنام ترکیه در عرصه صنعت گردشگری و اقتصادی به شمار می روند.

وی افزود: در کنار بازدید از پروژه هتل لاله پاک ناب، این افراد همچنین از پروژه سیتی پلاس، که مجموعه تجاری و خدماتی پیوسته با هتل است، بازدید کردند .

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی بیان کرد: بسته های معرفی زیرساختهای گردشگری استان که در کتاب " آذربایجان شرقی سرزمین فرصتهای طلایی " توسط سازمان میراث فرهنگی به زبان ترکی استانبولی تهیه شده همراه با لوح فشرده معرفی استان و فرصتهای سرمایه گذاری عرصه گردشگری به این افراد ارائه شد.

محمدی در ادامه اظهارداشت: این سفر فرصت خوبی برای بازدید سرمایه گذاران ترکیه ای فراهم می کند و بدیهی است با مذاکرات در حاشیه این بازدید می توان امیدوار بود که نتایج خوبی از این سفر فراهم شود.