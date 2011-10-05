سید پیروز موسوی در گفتگو با مهر با اشاره به سرمایه گذاری یک شرکت کره جنوبی برای ساخت کارخانه صنایع سنگین و نیمه سنگین در عسلویه، گفت: پس از این سرمایه گذاری، یک شرکت اسیایی هم برای مشارکت و سرمایه گذاری در این منطقه گازخیز اعلام آمادگی کرده است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اعلام اینکه در حال حاضر مذاکرات با این شرکت آسیایی برای سرمایه گذاری در عسلویه در حال انجام است، تصریح کرد: پیش بینی می شود به زودی با توافق نهایی قرارداد با این شرکت خارجی برای سرمایه گذاری در عسلویه امضا شود.

وی با اشاره به افزایش افراد شاغل در سطح واحدهای پتروشیمی و پالایشگاههای گازی در دست ساخت در سطح منطقه عسلویه، اظهار داشت: از فروردین ماه امسال تاکنون بیش از 10 هزار نفر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس مشغول به کار شده اند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود تا پایان سالجاری در مجموع بالغ بر یکصد هزار نفر در عسلویه به طور همزمان مشغول به کار شوند، بیان کرد: در شرایط فعلی حدود 62 هزار نفر در این منطقه صنعتی به طور همزمان مشغول به فعالیت هستند.

موسوی با اشاره به آماده سازی زیرساختهای بهداشتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی و استراحتگاه این تعداد نیرو در سطح عسلویه، تاکید کرد: اخیرا شرکت نفت و گاز پارس زمین هایی را برای ساخت اقامتگاه نیروهای جدید شاغل در عسلویه در منطقه سایت دوم منطقه کنگان اختصاص داده است که آماده سازی و ساخت ساختمان و تاسیسات آن آغاز شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویزه اقتصادی انرژی پارس در پاسخ به این سوال مهر که آیا باید اجرای 35 ماهه فازهای جدید پارس جنوبی را منتفی شده ارزیابی کرد، افزود: با تاکید و دستورات جدید وزیر نفت اجرای فازهای 35 ماهه پارس جنوبی شتاب بیشتری گرفته است.

وی با اعلام اینکه توسعه 35 ماهه فازهای پارس جنوبی دست یافتنی است، تبیین کرد: هم اکنون مشکلات تامین منابع مالی فازهای میدان مشترک پارس جنوبی مرتفع شده است.

این مقام مسئول با اشاره به هدف گذاری جذب حدود 16 میلیارد دلاری برای توسعه فازهای پارس جنوبی در سالجاری، گفت: در 6 ماهه نخست امسال نزدیک به نیمی از این منابع جذب و به طرحهای پارس جنوبی اختصاص یافته است.

موسوی همچنین در خصوص مهمترین اقدامات انجام شده برای کاهش اعتیاد در منطقه عسلویه با تاکید بر اینکه سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اجرای برنامه های گسترده فرهنگی، هنری، ورزشی و مذهبی معظل اعتیاد را در منطقه عسلویه به حداقل کاهش داده است، بیان کرد: یکی از مهمترین دلایل گرایش کارکنان شاغل در عسلویه به اعتیاد دغدغه حقوق و دستمزد است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با تاکید بر اینکه هم اکنون مذاکراتی برای رفع دغدغه کارکنان برای دریافت حقوق و دستمزد در زمان مقرر انجام شده است، اعلام کرد: نارضایتی از اعمال برخی از مدیریتها هم یکی دیگر از دلایل گرایش به اعتیاد مواد مخدر است.

وی با اشاره به استقرار مشاوران صنعتی در سطح منطقه عسلویه به منظور پیشگیری از اعتیاد، اظهار داشت: از سوی دیگر با استقرار مشاوران اجتماعی و برگزاری کارگاه های آموزشی تاحدودی این معضل اجتماعی در سطح منطقه مدیریت و کنترل شده است.

موسوی با تاکید بر اینکه باید برای اوقات فراغت کارکنان شاغل در منطقه صنعتی عسلویه برنامه های شادی در نظر گرفته شود، بیان کرد: در شرایط فعلی با مجموعه اقدامات انجام شده عسلویه از شهرهای اعتیاد ایران به طور کامل خارج شده است.

این مقام مسئول با با بیان اینکه هم اکنون بازپروری و درمان افراد معتاد در عسلویه به حداقل کاهش یافته است، تاکید کرد: آمارهای مستند نشان می دهد که معضل اعتیاد در منطقه عسلویه به طور کامل مهار و مدیریت شده است.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در پایان با اشاره به برنامه ریزی گسترده برای افزایش برنامه های فرهنگی، هنری و ورزشی در سطح منطقه عسلویه، خاطر نشان کرد: تمام تلاش خود را می کنیم که مشکل کارکنان و کارگران شاغل در این منطقه به حداقل کاهش یابد.