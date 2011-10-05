اهدا مستمر خون در کرمان 5 درصد افزایش یافت

محمد رضا مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رشد 5.5 درصدی اهدا خون طی سال جاری در کرمان گفت: اهداء خون مستمر در شش ماه ابتدای سال جاری 52.5 درصد است که این شاخص در مدت مشابه سال گذشته 47 درصد بوده است.

وی گفت: تعداد افراد مراجعه کننده به مراکز اهدا خون طی این مدت را چهل و شش هزار و 300 نفر است.

مهدی زاده با بیان اینکه طی سال گذشته 36 هزار و 585 واحد خون در کرمان اهدا شده بود افزود: این میزان در سال جاری به 36 هزار و 719 واحد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه افزایش میزان خون اهدایی مستمر در افزایش سلامت خون های اهدایی نقش موثری دارد عنوان داشت: از خون های اهدایی سال جاری بیش از 80 هزار واحد فرآورده شامل گلبول قرمز متراکم، پلاسما و پلاکت تولید شده است.

این مسئول ادامه داد: از این تعداد 61 هزار واحد در بیمارستان ها استان کرمان توزیع شده و 17 هزار واحد پلاسما به پالایشگاه تهران ارسال شد تا برای فرآوری به کشور آلمان فرستاده شود.

وی با بیان اینکه هزار و 995 واحد فرآوری مازاد بر نیاز به سایر استان ها فرستاده شده است افزود: تعداد هزار و 778 واحد به استان هرمزگان، 117 واحد به استان فارس و 100 واحد به استان سیستان و بلوچستان ارسال شده است.