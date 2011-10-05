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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۱

مهدی زاده در گفتگو با مهر:

اهدا مستمر خون در کرمان 5 درصد افزایش یافت

اهدا مستمر خون در کرمان 5 درصد افزایش یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان انتقال خون کرمان از رشد 5.5 درصدی اهدا خون مستمر طی سال جاری در کرمان خبر داد.

محمد رضا مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رشد 5.5 درصدی اهدا خون طی سال جاری در کرمان گفت: اهداء خون مستمر در شش ماه ابتدای سال جاری 52.5 درصد است که این شاخص در مدت مشابه سال گذشته 47 درصد بوده است.  

وی گفت: تعداد افراد مراجعه کننده به مراکز اهدا خون طی این مدت را چهل و شش هزار و 300 نفر است.

مهدی زاده با بیان اینکه طی سال گذشته 36 هزار و 585 واحد خون در کرمان اهدا شده بود افزود: این میزان در سال جاری به 36 هزار و 719 واحد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه افزایش میزان خون اهدایی مستمر در افزایش سلامت خون های اهدایی نقش موثری دارد عنوان داشت: از خون های اهدایی سال جاری بیش از 80 هزار واحد فرآورده شامل گلبول قرمز متراکم، پلاسما و پلاکت تولید شده است.

این مسئول ادامه داد: از این تعداد 61 هزار واحد در بیمارستان ها استان کرمان توزیع شده و 17 هزار واحد پلاسما به پالایشگاه تهران ارسال شد تا برای فرآوری به کشور آلمان فرستاده شود.

وی با بیان اینکه هزار و 995 واحد فرآوری مازاد بر نیاز به سایر استان ها فرستاده شده است افزود: تعداد هزار و 778 واحد به استان هرمزگان، 117 واحد به استان فارس و 100 واحد به استان سیستان و بلوچستان ارسال شده است.

کد مطلب 1425006

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