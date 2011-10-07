پیگیری جدی تاخیر پروژه نسل سوم موبایل/ تاخیر را به گردن تحریم نگذاریم

به گزارش خبرنگار مهر، اپراتور تامین تله کام که اردیبهشت سال 89 پروانه بهره برداری از سومین شبکه اپراتوری موبایل در ایران را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت کرد، قرار بود در اول خردادماه امسال سیم کارتهای نسل سومی موبایل را وارد بازار کند اما تاکنون موفق به تحقق این هدف نشده است.



در این راستا رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش با حضور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مسایل امنیتی و تحریم‌ها را علت عمده تاخیر اپراتور سوم موبایل در واگذاری سیم‌کارت‌های نسل سوم عنوان و اعلام کرد که باتوجه به اینکه تحریم‌هایی نیز علیه کشور وجود دارد، تامین تجهیزات برای شرکت تامین تله‌کام به سختی امکانپذیر است.

علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید براینکه مجلس به طورجدی بحث اپراتور سوم موبایل را پیگیری می کند، اظهار داشت: در جلسات برگزار شده در این زمینه، تمامی مراحل کار اپراتور سوم برای اعضای کمیسیون صنایع و معادن تشریح شده و این کمیسیون از اقدامات انجام شده بی اطلاع نیست.

وی با اشاره به اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد فعالیتهای صورت گرفته از سوی اپراتور سوم موبایل تاکید کرد که اقدام اساسی هنوز در این پروژه صورت نگرفته اما تجهیزاتی از سوی این اپراتور وارد کشور و تعدادی نیز آنتن BTS نصب شده است. با این حال مسئولان مربوطه پیش بینی می کنند که این اپراتور حداکثر تا آذرماه بتواند تعهدات خود را اجرایی کرده و نسبت به ارائه سیم کارت در کشور اقدام کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که مسایل امنیتی و تحریم‌ها را علت عمده تاخیر اپراتور سوم در واگذاری سیم‌کارت‌های نسل سوم عنوان کرده است نپذیرفت و تصریح کرد: شرکت تامین تله کام با توجه به آنکه شرایط کشور را می دانسته مسئولیت راه اندازی این پروژه را برعهده گرفته و اینکه تاخیر در راه اندازی این پروژه را به گردن شرایط تحریم بگذاریم اصلا قابل قبول نخواهد بود و تنها می تواند بهانه های مدیریتی باشد.

وی با بیان اینکه این نگاه نوعی توجیه کم کاری درعدم توفیق ها تلقی می شود، تاکید کرد که بهتر آن است به جای اینگونه دلیل تراشی ها از مردم بابت تاخیر به وجود آمده عذرخواهی شود و نسبت به بررسی عمیق دلایل عدم این توفیقات اقدام موثر صورت گیرد. همچنین بهتر است اپراتور سوم موبایل فرصتی از افکار عمومی برای راه اندازی شبکه خود بگیرد و این پروژه را شتاب بخشد.

مطهری پیش از این در مورد تاخیر به وجود آمده در پروژه تامین تله کام به مهر گفته بود که همه پروژه ها در شروع با تاخیر مواجه می شوند و تاخیر در این پروژه مسئله خاصی نبوده و طبیعی است.