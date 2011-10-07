به گزارش خبرنگار مهر، اپراتور تامین تله کام که اردیبهشت سال 89 پروانه بهره برداری از سومین شبکه اپراتوری موبایل در ایران را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت کرد، قرار بود در اول خردادماه امسال سیم کارتهای نسل سومی موبایل را وارد بازار کند اما تاکنون موفق به تحقق این هدف نشده است.
در این راستا رضا تقیپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش با حضور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مسایل امنیتی و تحریمها را علت عمده تاخیر اپراتور سوم موبایل در واگذاری سیمکارتهای نسل سوم عنوان و اعلام کرد که باتوجه به اینکه تحریمهایی نیز علیه کشور وجود دارد، تامین تجهیزات برای شرکت تامین تلهکام به سختی امکانپذیر است.
مطهری به مهر خبر داد:
پیگیری جدی تاخیر پروژه نسل سوم موبایل/ تاخیر را به گردن تحریم نگذاریم
رئیس کمیته مخابرات مجلس با اشاره به تاخیر به وجود آمده در راه اندازی سومین شبکه موبایل و بررسیهای صورت گرفته در این زمینه گفت: هنوز اقدام اساسی در پروژه اپراتور سوم صورت نگرفته اما مسئولان وعده دادند این اپراتور تا آذرماه سیمکارتهای نسل سومی را وارد بازار کند.
به گزارش خبرنگار مهر، اپراتور تامین تله کام که اردیبهشت سال 89 پروانه بهره برداری از سومین شبکه اپراتوری موبایل در ایران را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت کرد، قرار بود در اول خردادماه امسال سیم کارتهای نسل سومی موبایل را وارد بازار کند اما تاکنون موفق به تحقق این هدف نشده است.
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