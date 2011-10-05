به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هشت روز دیگر به دیدار حساس صبای قم در هفته دهم از دور رفت یازدهمین دوره مسابقات لیگ دسته بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس باقی مانده است، این روز‌ها تمام تیم‌های لیگ برتری و از جمله صبای قم با جدیت خود را برای ادامه لیگ یازدهم آماده می‌کنند.



در این بین انجام دیدارهای تدارکاتی بعد از برگزاری و اجرای برنامه‌های آماده سازی تیمی از جمله مهم‌ترین تمهیداتی است که کادر فنی تیم‌های لیگ برتری برای تیم‌ و بازیکنان خود در نظر می‌گیرند و صبای قم نیز از این مهم مستثنی نیست.



برای همین منظور شاگردان عبدالله ویسی پنجشنبه شب در دیداری تدارکاتی بعد از دو روز از آغاز دور جدید تمرینات آماده سازی خود برای حضوری موفق در ادامه یازدهمین دوره مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور، در مصاف با تیم منتخب اسلامشهر به میدان می روند.



دیدار تیم های فوتبال صبای قم یکی از ۱۸ تیم حاضر در مسابقات لیگ دسته بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس و تیم منتخب اسلامشهر به میزبانی تیم صبای قم برگزار می شود و طی آن شاگردان ویسی توان و هماهنگی تیمی خود را برای دیدار حساس هفته دهم لیگ برتر برابر ذوب آهن اصفهان مورد ارزیابی قرار خواهند داد.



صبای قم در حالی در این مسابقه تدارکاتی به مصاف تیم فوتبال منتخب اسلامشهر می رود که بعد از شکست دو بر صفر مقابل پرسپولیس تهران دور جدید تمرینات خود را برای کسب آمادگی مطلوب از روز سه شنبه دوازدهم مهر ماه آغاز کرده است.



صبای قم در حالی هفته نهم لیگ برتر را با شکست دو بر صفر برابر تیم پرسپولیس تهران پشت سر گذاشت که در این دیدار که هر دو نیمه آن‌ها حالت متفاوتی با یکدیگر داشت، شاگردان عبدالله ویسی در نیمه نخست نتوانستند انتظارات را بر آورده کنند اما در نیمه دوم این قضیه بر عکس شد.



شاگردان عبدالله ویسی در تیم فوتبال صبای قم در حالی عصر پنجشنبه چهاردهم مردادماه برابر منتخب اسلامشهر در دیداری تدارکاتی به میدان می روند که پیش از این نیز در تیرماه در دیداری تدارکاتی مقابل این تیم به میدان رفته بودند و دو تیم به تساوی دو بر دو رضایت دادند.



تیم فوتبال صبای قم که در حال حاضر با کسب 19 امتیاز در مکان سوم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور قرار دارد، در هفته دهم از دور رفت یازدهمین دوره این رقابت‌ها روز پنجشنبه بیست و یکم مهرماه در دیداری خانگی در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم میزبان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان خواهد بود.

