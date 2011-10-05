اسامی نامزدهای جشنواره فیلم رضوی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت داوری ششمین جشنواره فیلم رضوی پس از بازبینی 31 فیلم سینمایی (ویدیویی)، مستند و کوتاه داستانی راه یافته به بخش مسابقه، فهرست نامزدهای دریافت جایزه از دو بخش فیلم‌های بلند داستانی و مستند را به این شرح اعلام کردند:

• نامزدهای بهترین فیلم مستند:

"امام‌رضا (ع)" کارگردان: مهدی شامحمدی، تهیه‌کننده: زمان لطفیان، "بی‌فاصله تا دور" کارگردان و تهیه‌کننده: مسعود توجهی، "روزگار ما کمی آنسوتر" کارگردان: علی مختارزاده، تهیه‌کننده: نجم‌الدین شریعتی، "مشتی اسماعیل" کارگردان و تهیه‌کننده: مهدی زمانپور کیاسری، "هویت یا شهر قدیم" کارگردان و تهیه‌کننده: محمد دستمالچیان.

• نامزدهای بهترین کارگردانی فیلم مستند:

"بی‌فاصله تا دور" مسعود توجهی، "مشتی اسماعیل" مهدی زمانپور کیاسری، "وندا" مریم فتحی‌فر و فرخ حنیفه‌نژاد

• نامزدهای بهترین فیلم بلند داستانی:

"تابستان عزیز" کارگردان: امیرشهاب رضویان، تهیه‌کننده: سیدکمال‌طباطبایی، "جایزه‌ای برای او" کارگردان: مهدی رضازاده، تهیه‌کننده: مهدی مسگران، "مسافر باران" کارگردان: داریوش یاری، تهیه‌کننده: محمد یاوری.

• نامزدهای بهترین کارگردانی:

مجید اسماعیلی "کمی دورتر"، امیرشهاب رضویان "تابستان عزیز"، حسن نجفی "آسمان هشتم"، داریوش یاری "مسافر باران"

• نامزدهای بهترین فیلم‌نامه:

آتوسا شیخ "مسافر باران"، علی طالب‌آبادی "کمی‌ دورتر"، علیرضا محمودی و امیرشهاب رضویان "تابستان عزیز"

هیئت داوری در بخش فیلم کوتاه داستانی، هیچ نامزدی را اعلام نکرده است.

مراسم اختتامیه ششمین جشنواره فیلم رضوی، عصر فردا پنجشنبه 14 مهرماه 1390 در سالن سینماحقیقت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برگزار خواهد شد.

