به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور(مرحله یک‌سی و دوم) طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری با برگزاری سیزده مسابقه پیگیری می‌شود که تیم‌های پیروز، در مرحله یک شانزدهم نهایی به مصاف تیم‌های لیگ برتری می‌روند.

البته با توجه به انصراف تیم فوتبال تربیت یزد، دیدار این تیم برابر ماشین‌سازی تبریز که قرار بود فردا پنجشنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار شود، لغو و تیم ماشین سازی به مرحله بعد صعود کرد. آنها در این مرحله به مصاف شهرداری تبریز می‌روند که علاقمندان به فوتبال شاهد برگزاری یک دربی در این مرحله از مسابقات جام حذفی هستند.

همچنین دیدار تیم‌های گسترش فولاد تبریز و استیل آذین سمنان مهترین مسابقه این مرحله خواهد بود که برنده این بازی به دیدار تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان می‌رود.

برنامه دیدارهای مرحله سوم رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه 14/07/90

* بدر بندر کنگ - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی بندر لنگه

(برنده این دیدار با استقلال تهران روبرو می‌شود)

جمعه 15/07/90

* گسترش فولاد تبریز - استیل آذین سمنان، ساعت 14:30، ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز

(برنده این بازی با ذوب‌آهن اصفهان روبرو می‌شود)

* کهر زاگرس لرستان - ملی حفاری اهواز، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی درود

(برنده این دیدار به مصاف تیم صنعت نفت آبادان می‌رود)

* شاهین کوهرنگ - شهرداری یاسوج، ساعت 14:30، ورزشگاه انقلاب شهرکرد

(برنده این دیدار به مصاف تیم تراکتورسازی تبریز می‌رود)

* شهرداری اراک - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:30، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک

(برنده این بازی با مس سرچشمه روبرو می‌شود)

* مهر کرج - استقلال رامهرمز، ساعت 14:30، ورزشگاه انقلاب کرج

(برنده این بازی به مصاف تیم راه آهن می‌رود)

* سیاه جامگان مشهد - گل‌گهر سیرجان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد

(برنده این بازی به مصاف سایپا البرز می‌رود)

* اتکا گلستان - اترک پتروشیمی بجنورد، ساعت 14:30، ورزشگاه آزادی گرگان

(برنده این مسابقه به مصاف فجرسپاسی شیراز می‌رود)

* مس رفسنجان - ماهان کرمانشاه، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی رفسنجان

(برنده این بازی با پرسپولیس روبرو می‌شود)

* پیکان تهران - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:30، ورزشگاه ایران خودرو

(برنده این مسابقه به مصاف تیم صبا قم می‌رود)

* گیتی پسند اصفهان - ابومسلم مشهد، ساعت 14:30،(ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود)

(برنده این بازی به مصاف تیم ملوان بندرانزلی می‌رود)

* نیروی زمینی تهران - نفت مسجد سلیمان، ساعت 14:30، ورزشگاه جی تهران

(برنده به مصاف تیم شاهین بوشهر می‌رود)

* استقلال صنعتی خوزستان - سایپا شمال، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی اهواز

(برنده این بازی با مس کرمان روبرو می‌شود)