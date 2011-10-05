خشکسالی باعث تعطیلی کشاورزی همدان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مردم استان همدان در ورزشگاه شهدای قدس خطاب به رئیس جمهور اظهار داشت: در حال حاضر دهها روستا در استان همدان با تانکر آبرسانی می شوند که باید برای این امر چاره اندیشی کرد.

آیت الله محمدی با تاکید بر اینکه سهم استان همدان در بخش صنعت در مقایسه با سایر استان ها بسیار اندک است، گفت: باید رویه در پیش گرفته شده تغییر کند.

وی با تاکید بر اینکه استان همدان و بالاخص کلان شهر همدان دارای ضرورت هایی است که باید به آن ها توجه شود، گفت: کلان شهر همدان نیازمند توجه بیشتری است.

بنیاد بوعلی در همدان همچنان متروک مانده است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان به ضرورت توجه به بنیاد بوعلی در همدان اشاره کرد و گفت: بنیاد بوعلی پیش از دولت نهم در استان همدان فعال شده اما همچنان متروک مانده است.

وی با بیان اینکه این پروژه، پروژه ای ملی و جهانی است، گفت: مدرسه و حوزه علمیه جامعه الزهرا و امیرالمومنین در همدان نیز نیازمند توجه جدی تری هستند.

وی با بیان اینکه مدرسه امیرالمومنین به عنوان حوزه علمیه جامعیت غرب کشور را دارد، گفت: با توجه به اینکه همدان خط مقدم تهاجم فرهنگی در غرب کشور است، باید به این مقوله توجه داشت.

آیت الله محمدی در ادامه با بیان اینکه مردم استان همدان بی صبرانه منتظر شنیدن صدای سوت قطار در این استان هستند، گفت: قطار شهری همدان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی مهمترین خواسته مردم همدان در سفر مقام معظم رهبری به این دیار در سال 83 را محقق شدن راه آهن همدان اعلام کرد و گفت: باید اجرای این پروژه سرعت گیرد.