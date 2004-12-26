احمد توكلي: اصولگرايان بعد از پيروزي بايد به دولتي با حداكثر كارآمدي بينديشند

به گزارش سرويس سياسي خبرگزاري "مهر" دكتر احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و رئيس مركز پژوهشهاي مجلس، در سومين نشست فصلي شوراي مركزي و دبيران استانهاي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در سال 83 گفت: هر چه مشاركت مردم در انتخابات نهم رياست جمهوري افزايش يابد به پشتيباني از دولت براي تحول آفريني بيشتر منجر مي گردد و اختلافات دروني حاكميت و كشور كاهش مي يابد.

وي با اشاره به مطالبات رهبري و مردم، حوزه هاي تحول كشور را مورد توجه قرار داده و افزود : بايستي در سه حوزه تحول ايجاد كنيم: اول حوزه مسائل اقتصادي ـ دوم مناسبات مالي در كشور كه فساد و تبعيض را دامن مي زند ـ سوم سلوك كارگزاران حكومت كه همه اين حوزه ها به طور جدي و اساسي بايستي تحول يابد.

توكلي تصريح كرد: تحول و اصلاحات اقتصادي ضرورت امروز جامعه ماست. فساد ضد سرمايه گذاري و اشتغال، ضد كار آفريني و ابتكار موجب بي عدالتي، فقر و سوق دادن مردم به لاابالي گري و دوري از اخلاق و دين است و با ايجاد پيوند بين ثروت و قدرت زمينه هاي استبداد پنهان و هرم مردم سالاري را فراهم مي سازد.

نماينده تهران گفت : اصلي ترين حوزه محتاج تحول، حوزه اقتصادي است و محور اين تحول نيز عدالت خواهي است و به همين دليل يكي از شعارهاي اصولگرايان در انتخابات مجلس هفتم شوراي اسلامي، رشد عدالت محور بوده است.

وي تاكيد كرد: بايستي هدف اصولگرايان مشاركت حداكثري مردم و پيدا شدن دولت كارآمد باشد.