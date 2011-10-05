یادمان شمس تبریزی کلنگزنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام دبیری رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در آئین کلنگزنی یادمان شمس تبریزی از مدیریت شهری این شهر به عنوان پیشگام فعالیتهای فرهنگی در سطح کشور یاد کرد.

وی افزود: مدیریت شهری تبریز مرکب از شورای شهر و شهرداری، طی سالهای اخیر در حوزه فرهنگی و اجتماعی و ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم برای دستیابی به شهر و شهروندان فرهنگ محور گامهای اساسی برداشته اند و این فعالیتها تبریز و مدیریت شهری این شهر را پیشگام فعالیتهای فرهنگی اجتماعی کرده است.

دبیری با اشاره به اهم اقدامات مدیریت شهری تبریز در حوزه فرهنگی اجتماعی طی سالهای اخیر گفت: اجرای همه ساله جشنواره تابستانی، برگزاری ده ها یادمان و یادواره شهدا و مفاخر فرهنگی هنری، احداث و توسعه فضاهای فرهنگی هنری نظیر فرهنگسراها، کتابخانه ها، خانه های فرهنگ و ده ها برنامه دیگر تنها بخشی از اقدامات مدیریت شهری تبریز در حوزه فرهنگی است.

شهرام دبیری در ادامه سرمایه گذاری در حوزه های فرهنگی و اجتماعی را زمینه ساز ارتقای سطح نشاط و شادابی عمومی، افزایش میزان گردشگران، ایجاد اشتغال و مهمتر از همه معرفی هرچه بیشتر تبریز به تمام نقاط کشور و جهان دانست و افزود: در این راستا شهرداری و شورای شهر با برگزاری هفته های فرهنگی تبریز در داخل و خارج از کشور، در جذب حداکثری گردشگر و نیز معرفی تبریز به جهان موفق عمل کرده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در عین حال با ابراز خرسندی از آغاز مراحل اجرایی یادمان شمس تبریزی در مقبره العرفای تبریز بیان کرد: شهرداری و شورای شهر طی دو سال گذشته و به منظور اجرای بهتر و موفق تر این یادمان از نظرات و دیدگاه های قشرهای مختلف مردم، کارشناسان و هنرمندان و مسئولان استانی استفاده کرده و این یادمان به بهترین شکل ممکن احداث خواهد شد.

محمد بن علی بن ملک‌داد ملقب به شمس‌الدین یا شمس تبریزی از صوفیان مشهور سده هفتم هجری بوده و شهرت او بیشتر به خاطر آشنایی مولوی با اوست و دیوان غزل‌های مولوی با نام کلیات شمس شناخته می‌شود.

شمس تبریزی اولین بار در سال ۶۴۲ هجری قمری به قونیه رفت و با مولانا دیدار کرد، مریدان مولانا به دشمنی با شمس برخاستند و شمس ناگزیر از قونیه رفت و در سال ۶۴۳ به قونیه بازگشت و دوباره مورد آزار مریدان مولانا قرار گرفت تا سال ۶۴۵ که ظاهرا برای آخرین بار از قونیه رفت و ناپدید گشت.

در مورد سرنوشت وی اطلاع دقیقی در دست نیست، از شمس اثری در دست نیست، مریدان سخنان وی را که در مجالس مختلف بر زبان آورده، گردآوری کرده‌اند که این اثر به نام "مقالات شمس تبریزی" معروف است.

مزار شمس تبریزی که از چندین قرن پیش در شهر خوی شناخته میشده است، پس از یک دوران فراموشی در دهه‌های اخیر توسط محققان بازشناسی شده و نسبت به بازسازی مزار شمس تبریزی در خوی اقدام شده است.