سفرهای استانی رئیس جمهور گفتمان خدمت به ملت را احیا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کرم رضا پیریایی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مردم در ورزشگاه شهدای قدس همدان با بیان اینکه همدان استانی حماسهساز، شهیدپرور و سرافراز در عرصه دفاع مقدس بوده و هست، گفت: میثاق مردم و مسئولان با رئیس جمهور تا اوج انسانیت امتداد دارد.
پیریایی با بیان اینکه همدان همواره در احیاء گفتمانهای اسلام، انقلاب و دفاع مقدس پیشگام بوده، گفت: این امر چشمانداز تحقق فرامین اسلام را به درستی محقق میکند که باید به آن توجه داشت.
رئیس جمهور مدل اداره کشور را اصلاح کرد
وی با بیان اینکه همدان با مجاهدت ایثار و توکل به خداوند متعال توفیقات بسیاری را رقم زده است، عنوان کرد: رئیس جمهور مدل اداره کشور را اصلاح کرد.
پیریایی ادامه داد: اگر رئیس جمهور مدل اداره کشور را اصلاح نمی کرد همچنان در مدار فرسوده بروکراسی غربی مانده بودیم و در میان چپ و راستها دور باطل میزدیم که نتیجه آن از دست دادن ارزشهای بزرگ بود.
وی افزود: در حال حاضر عملکرد دولت در استان همدان و کشور ارتقاء اعتماد و نشاط را موجب شده است.
استاندار همدان همچنین به کسب رتبه نخست استان همدان در زمینه هدفمندی یارانهها و رتبه دوم ایجاد اشتغال در کشور اشاره کرد.
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