تاسیس ارکستری بدون وابستگی از اهدافم بود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد فخرالدینی ضمن بیان این مطلب به ترکیب ارکستر مهرنوازان اشاره کرد و گفت : این ارکستر متشکل از هنرمندان ارکستر ملی دو سال پیش و ارکستری کاملا حرفه ای و نمونه است.

رهبر ارکستر مهرنوازان در ادامه افزود : پس از تعطیلی ارکستر موسیقی ملی دائما به فکر از سرگرفتن فعالیتهای ارکستری در قالب ارکستر موسیقی ملی بودم و دوستان خوبم در خانه موسیقی و موزه موسیقی نیز پی گیر مسئله بودند که خوشبختانه به پیشنهاد سالار عقیلی خواننده خوش صدای کشورمان و محمد حسین تفرشی تهیه کننده با ذوق و علاقمند، ارکستر مهرنوازان را که یک ارکستر موسیقی ملی است را تشکیل دادیم.

این آهنگساز افزود: من ۱۱ سال برای ارکستر ملی زحمت کشیدم و به اتفاق همکاران عزیزم رپرتوار ارزشمندی فراهم کردیم که مجموعه ای از آثار موسیقی ملی است.

فخرالدینی با بیان اینکه هدف همیشگی من کار برای موسیقی بوده ، اظهار داشت: من از جوانی در این رشته کار کرده ام و در شرایطی که وضع موسیقی رضایت بخش نبود ارکستر موسیقی ملی را با همت مرکز موسیقی وقت تشکیل دادم.

این رهبرارکستر به قطعاتی که در این کنسرت اجرا خواهد کرد اشاره کرد و گفت : ما قطعات فراوانی برای اجرا در اختیار داریم برای اولین کنسرتمان که در تاریخ ۲۶، ۲۷ و ۲۸ مهرماه جاری در مکان نمایشگاه بین المللی تهران – سالن میلاد،اجرا خواهد شد ، ۱۶ قطعه آماده کرده ایم که ۸ قطعه آن جدید و بقیه از آثاری است که قبلا آنها را اجرا کرده ایم؛به عقیده من این آثار بخشی از گنجینه موسیقی ملی ایران هستند که باید بارها و بارها اجرا شوند.