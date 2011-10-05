مقدمات عرضه مرغ بسته بندی کشتار روز در البرز فراهم شد

بلال خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تدابیر اتخاذ شده جهت عرضه مرغ بسته بندی کشتار روز در استان البرز کافی است و این امر باید به بهترین نحو اجرا ود.

وی ادامه داد: تاریخ توزیع قطعی این کالا یکم آبان ماه سال جاری است و با همکاری بخشها ودستگاه های ذیربط می توانیم شاهد اجرای بسیار مطلوب امر یادشده باشیم.

خلیلی اضافه کرد: همکاری گسترده و قابل تقدیر دستگاههای مسئول همچون استانداری، دامپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری، جهاد کشاورزی و اصناف در اجرایی شدن این طرح قابل توجه است.

گفت: این همکاری شایان تقدیر است و امیدواریم همچنان تداوم داشته باشد.

این طرح به منظور حمایت از بخشهای ذیربط اجرا می شود

وی عنوان کرد: طرح عرضه مرغ بسته بندی کشتار روز به منظور حمایت از همه بخشهای ذیربط از جمله مصرف کنندگان و تولید کنندگان و در راستای ارتقای سطح کیفی و بهداشتی عرضه مرغ گرم در استان البرز اجرا می شود.

این مسئول افزود: طرح یادشده مطابق دستور العمل سازمان دامپزشکی به اجرا در خواهد آمد و در اجرای آن به موارد مربوطه توجه می شود.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی البرزاضافه کرد: عرضه مرغ بسته بندی شده علاوه بر مزایای بهداشتی، حائز امتیازات متعددی برای مصرف کنندگان است.

خلیلی یادآور شد: امیدواریم با عملیاتی شدن این طرح، مزایای اجرای آن بیش از پیش خود را به نمایش بگذارد.