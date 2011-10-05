رفع مشکلات شهری نیازمند مدیریت واحد است/ پرداخت مطالبات چایکاران

مهدی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خوشبختانه این فضای کاری در گیلان مشاهده می شود و دستگاههای اجرایی استان باید این روحیه را تقویت کنند.

وی همچنین با اشاره به آبگرفتگی برخی از معابر شهر رشت اظهارداشت: برای مقابله ضربتی با آبگرفتگی معابر رشت به ویژه بلوار دیلمان یک میلیارد و 500 میلیون تومان اختصاص یافته است.

لزوم مقابله ضربتی با آبگرفتگی معابر رشت

استاندار گیلان گفت: باتوجه به این اعتبار از شهرداری خواست با همکاری دستگاههای ذیربط هرچه سریعتر اقدامات لازم را آغاز کنند.

وی همچنین با تاکید برنقش اطلاع رسانی در کاهش مشکلات مردم افزود: دستگاههای اجرایی موظفند با رصد وضعیت شهرستانها و هماهنگی اداره کل مدیریت بحران استانداری نسبت به اطلاع رسانیهای لازم به ویژه از طریق رسانه ملی اقدام کنند.

سعادتی با اشاره به اینکه گیلان با توجه به وضعیت طبیعی همواره با بحرانهای طبیعی نظیر برف، خشکسالی و سیلاب روبه روست، گفت: این استان اگرچه در مقابله با بحران از وضعیت مطلوبی بهره مند است اما باید برای کاهش مشکلات مردم بهتر از این تلاش کرد.

وی در ادامه از برگزاری مانور سراسری مقابله با بلایای طبیعی در استان خبرداد و افزود: این مانور بدون اطلاع قبلی و برای بررسی میزان آمادگی سازمانها و نهادها برگزار می شود.

استاندار گیلان اظهارداشت: مدیریت بحران باید شرایط متفاوت اقلیمی، طبیعی و آسیب پذیری و محل وقوع رخدادهای طبیعی مختلف استان را بداند و با برنامه های پیشگیرانه در کاهش اثرات، تبعات و خسارات ناشی از آنها تلاش کند.

آمادگی برای حوادث غیرمترقبه باید همیشگی باشد

وی بیان داشت: حوادث و بلایای طبیعی همزاد طبیعت و همیشگی هستند و برنامه ریزیها برای پیشگیری، مقابله و آمادگی کامل برای هر گونه اتفاق نیزباید همیشگی باشد.

سعادتی تصریح کرد: در مناطق حادثه خیز از جمله محل وقوع سیل و زلزله کارها باید در زمینه های مختلف به خصوص امور زیربنایی به صورت علمی و اصولی برای پیشگیری اثرات بلایای طبیعی اقدام شود.

وی همچنین به پرداخت باقیمانده مطالبات چایکاران استانهای شمالی کشور خبرداد و افزود: برای پرداخت مطالبات چایکاران 10 میلیارد تومان اختصاص یافته است.

استاندار گیلان با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون 126 هزار تن برگ سبزچای به ارزش 50 میلیارد و 500 میلیون تومان برداشت شده است، گفت: تاکنون 27 میلیارد تومان از این مطالبات پرداخت شد که 25 میلیارد تومان سهم دولت و دو میلیارد تومان سهم کارخانه داران چایسازی بوده است.

وی با اشاره به اینکه با اختصاص 10 میلیارد تومان سهم دولت در تأمین مطالبات چایکاران به طور کامل پرداخت می شود، اظهارداشت: تعهدات کارخانه داران چای 13 میلیارد تومان است که باید این مطالبات نیز هرچه سریعتر وصول شود.

سعادتی همچنین به تسریع درساخت راه اصلی سیاهکل به دیلمان و بزرگراه خمام به آقا سید شریف اشاره کرد و گفت: این پروژه ها به قرارگاه خاتم الانبیا (ص) واگذار می شود.

کارگروه گردشگری و ساماندهی سواحل گیلان با حضور رحیمی در رشت تشکیل می شود

وی افزود: برای حمایت از بخش گردشگری گیلان نیز کارگروه توسعه بخش گردشگری و ساماندهی سواحل استان نیز به ریاست معاون اول رئیس جمهور در رشت تشکیل خواهد شد.

استاندار گیلان با تأکید براینکه تسریع در ساخت راه آهن گیلان موجب شکوفایی اقتصادی استان می شود، گفت: دراین نشست مقرر شد برای تسریع در ساخت راه آهن رشت قزوین - بندرانزلی و رشت به‌ استارا از محل فاینانس استفاده شود.

وی ادامه داد: پرداخت مطالبات کارخانجات شیراستان، بررسی تشکیل سازمان زیتون و راه اندازی این سازمان در گیلان، اختصاص تسهیلات مناسب برای احیا و بازسازی 9 هزار هکتار از آب بندانهای استان، ساخت سدهای لاستیکی، طرح کمربندی شهر رشت، رفع مشکلات کارخانه ریسندگی املش و پرداخت 70 میلیارد ریال به دخانیات کشور برای واگذاری انبار دخانیات به پارک علم و فناوری از دیگر موارد مهمی بود که در نشست با معاون اول و معاون امور مجلس رئیس جمهور مطرح شد.

سعادتی همچنین با تأکید بررفع مشکلات آبگرفتگی معابر و حفظ محیط زیست ادامه داد: تضمین پرداخت تسهیلات شش هزار میلیارد ریالی اجرای طرح های آب و فاضلاب در گیلان نیز از تصمیمات مهم مجمع نمایندگان با رحیمی معاون اول رئیس جمهور و حجت الاسلام میرتاج الدینی بود.