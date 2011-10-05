رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از تصویب ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی و به تبع آن ادغام سازمان‌های زیرمجموعه در استانها طی حکمی از سوی معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت، یونس عالی پور به عنوان سرپرست این سازمان و مسئول کمیته ادغام منصوب شد.



در متن این حکم آمده است: جناب آقای یونس عالی پور نظر به تعهد، تجربه و شایستگی های علمی جنابعالی به موجب این حکم به سمت سرپرست سازمان ، صنعت ، معدن و تجارت استان قم و مسئول کمیته ادغام منصوب میشوید تا با بهره گیری از تمام توان، منابع و امکانات هردو سازمان سابق صنایع و معادن و بازرگانی، ضمن انجام وظایف و تکالیف ابلاغی سازمانهای مذکور و جلوگیری از هرگونه خلاء در خدمت رسانی به مردم شریف و تسهیل ارتباطات هر دو حوزه نسبت به انجام فرایندهای ادغام اعم از اقدامات مقدماتی و اقدامات تکمیلی و نهایی مطابق با دستورالعملهایی که متعاقبا ارسال میشود اقدام نمائید.



انتظار دارد تمام تلاش خود و مجموعه را به ایجاد سازمانی چابک ، انعطاف پذیر و مبتنی بر اصول علمی در راستای تحقق اهداف ترسیم شده برای ادغام، به ویژه برنامه های ارائه شده مقام عالی وزارت مصروف و معطوف نمائید.بدیهی است در روند اجرا و تحقق کامل این مسیر کلیه مدیران، روسا و کارکنان ادارات، شرکتها، وموسسات تابعه و وابسته وزارت متبوع در آن استان همکاری، همراهی و تعامل لازم را معمول خواهند داشت.

