دانشجویان بریتانیایی به آمریکا فرار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، تقلا برای فرار از این وضعیت به اندازه ای در میان دانشجویان بریتانیایی افزایش یافته است که اکنون این دانشجویان در تلاشند به سرعت جایی را در امتحانهای ورودی دانشگاه های آمریکایی دست و پا کنند.

تمامی 28 مرکزی که در بریتانیا آزمون ورودی دانشگاهها یا SAT آمریکا را برگزار می کنند اعلام کردند تعداد متقاضیان برای حضور در این امتحانها رکورد تازه ای پیدا کرده است. به گفته این مراکز تعداد دانشجویانی که در این آزمونها حضور پیدا می کنند طی دو سال گذشته یک سوم افزایش پیدا کرده است و حتی تعدادی از دانشجویان برای حضور در این آزمون به بخشهای دیگر اروپا سفر می کنند.

سال گذشته در حدود 9 هزار دانشجوی بریتانیایی در دوره های لیسانس و فوق لیسانس در آمریکا حضور داشته اند و انتظار می رود این تعداد در سال 2012 افزایش بیشتری پیدا کند. این تغییر و تحولات و اعتراضات پی در پی دانشجویان پس از اعلام سیاست جدید افزایش شهریه های دانشگاهها از سه هزار و 375 پوند به حداکثر 9 هزار پوند در سال جدید تحصیلی آغاز شده اند.

بر اساس گزارش گاردین، بیم این می رود که چنین سیاستی منجر به مهاجرت گسترده دانشجویی به سوی آمریکا و اروپا شود، زیرا شهریه دانشگاهها در اروپا و آمریکا پایین تر بوده و دانشجویان عموما می توانند از بورسیه های قانونی استفاده کنند. در واقع کشور آمریکا یکی از محبوب ترین مقاصد دانشجویان بریتانیایی به شمار می رود.