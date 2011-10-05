افزایش 35 درصدی بودجه دفاعی اندونزی/ همکاری ارتش با پلیس ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جاکارتا پست چاپ اندونزی، " سوسیلو بامبانگ یودهویونو" که در شصت و ششمین سالگرد تاسیس نیروی ارتش اندونزی سخن می گفت، بودجه نیروی دفاعی کشورش را در سال آینده میلادی 7 میلیارد دلار اعلام کرد و از ارتش خواست که با پلیس ملی اندونزی در مبارزه با عملیات تروریستی همکاری داشته باشد.

وی افزود: در قانون اندونزی ارتش موظف است که پلیس را در زمینه مبارزه با تروریسم حمایت کند که امیدوارم تقویت همکاری های این دو ارگان در آینده ما را از وقوع حملات تروریستی حفاظت کند.

اندونزی از سال 2002 که بمب گذاری در جزیره بالی این کشور 202 قربانی گرفت تاکنون همواره مورد هدف و تهدید گروه های مختلف تروریستی قرار گرفته است.

آخرین عملیات تروریستی در اندونزی در تاریخ 25 سپتامبر (سوم مهر) در کلیسای شهر”سولو” واقع در استان “جاوه مرکزی” اتفاق افتاد که انفجار بمب منجر به مجروح شدن 20 تن شد.