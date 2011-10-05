آخرین وضعیت خدمات بانکداری الکترونیکی پست بانک

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل بانکداری الکترونیک اعلام کرد: تمامی این کارتها از طریق دستگاههای خودپرداز (ATM) و دستگاه پایانه های فروش (POS) شبکه بانکی شتاب قابلیت انجام خدمات نوین را داراست و دارندگان آن می توانند از این خدمات استفاده کنند.

بر این اساس از مجموع 28 هزار و 203 فقره عملیات انتقال الکترونیکی وجوه بین حسابها، تعداد 25 هزار و 892 فقره از طریق دستگاه های خودپرداز (ATM) و 2 هزار و 311 فقره از طریق اینترنت انجام شده و از مجموع 26 هزار و 27 فقره عملیات الکترونیکی پرداخت قبوض مصرفی، تعداد 16 هزار و 25 فقره از طریق دستگاههای خودپرداز (ATM)، یک هزار و 491 فقره از طریق اینترنت و 8 هزار و 511 فقره نیز از طریق تلفنبانک انجام شده است.

همچنین از مجموع 639 هزار و 732 فقره ابزار و تجهیزات پرداختهای الکترونیکی نصب شده در شعب، دفاتر خدمات بانکی شهری و روستایی و همچنین مراکز خرید و فروشگاههای کشور، تعداد یک هزار و 64 دستگاه خودپرداز (ATM)، 9 هزار و 7 دستگاه پایانه فروش (POS) و 441 دستگاه پایانه شعب (Pin Pad) است که تا پایان شهریور ماه امسال، مجموع تراکنش های آن به 2 میلیون و 154 هزار و 194 فقره رسیده است.

از مجموع تعداد 137 هزار و 563 مورد خدمات بانکداری الکترونیکی به تفکیک؛ 30 هزار و 865 مورد تلفنبانک، 34 هزار و 606 مورد اینترنت بانک، 16 هزار و 622 مورد همراه بانک (Mobile Banking) و 55 هزار و 470 فقره خدمات بانکی پیام کوتاه (SMS Banking) تا پایان شهریورماه به متقاضیان ارائه شده است.