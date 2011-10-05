"نماهنگ رضوی" فرصت انتقال پیامی معنوی با استفاده از هنر موسیقی است

حجت الاسلام محمد باقرمحمدی پیام در رابطه با تاثیر برگزاری جشنواره امام رضا(ع) در کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جشنواره با توجه به ترکیب فنی که دارد تلفیقی از دو هنر سمعی و بصری است.

وی افزود: بر همین اساس این جشنواره یک نوع سمت و سو دادن به هنر موسیقی و تصویر در راستای ترویج فرهنگ رضوی است.

حجت الاسلام محمدی پیام از جشنواره نماهنگ رضوی به عنوان فرصتی برای استفاده از هنر موسیقی در راستای اهداف معنوی یاد کرد و افزود: موسیقی مانند یک ظرف است که می توان در آن محتواهای غیر معنوی و محتواهای معنوی را جاسازی کرد و در اینجا نماهنگ حامل یک پیام دینی و معنوی است که در این ظرف قرار می گیرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بروجرد گفت: در جوامع هنری در امور معنوی کم و بیش افراد بی تفاوتی یافت می شود که یکی از قدرتهای هنری ما این است که بتوانیم در این جوامع نفوذ کرده و آنها را از هدایتهای دینی و نور وحی بهره مند سازیم.

وی بیان داشت: این جشنواره در آغاز راه است و به کار بیشتری نیاز دارد که بتواند جایگاه مطلوب خود را پیدا کند و همچنین نیازمند فراخوان بیشتر هنرمندان برای مشارکت در غنا بخشی جشنواره و تبلیغ بیشتر نتایج و فرآورده های آن است.