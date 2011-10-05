نمایش "تکرار کن حلاج ..." در مریوان اجراشد

به گزارش خبرنگار مهر ، این نمایش کارگاهی و تجربی روایتی است در چند پرده از تولد انسان تا آلوده شدن به گناه توسط عوامل محیطی و رفتار نامتناسب انسانها با یکدیگر و در نهایت قطعه قطعه شدن حلاج به دست همین انسان ها که این روایت به شیوه ای هنرمندانه برای مخاطب نمایش داده می شود.

نمایش "تکرار کن حلاج ..." توسط سعدی محمدی به عنوان طرح و کارگردان تهیه و به مدت یک هفته در فرهنگسرای مریوان برای عموم مردم اجرا شد.

در این نمایش کریم خاوری، کاوان قادری، کژوان محمدی، کامران وهابی، آرتین حسن زاده، عرفان بازیار، فاطمه محمدی، زانیار درخشانی، شاهرخ مجنونی، شاهو محمودی، سامان عبدیانی بازی داشتند.

نمایش "تکرار کن حلاج ..." در مدت زمان 40 دقیقه از ششم تا 13 مهر ماه به صورت عمومی اجرا شد و با استقبال خوب مردم نیز مواجه شد.