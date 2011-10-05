کارت آزمون زبان انگلیسی "جی آر ای" از 17 مهر توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون زبان انگلیسی GRE) SUBJECT) می توانند کارت ورود به جلسه این آزمون را از روز یکشنبه 17 مهر تا روز چهارشنبه 20 مهر از ساعت 8:30 تا ساعت 14 دریافت کنند.
داوطلبان همچنین میتوانند در تاریخهای یاد شده با همراه داشتن کارت شناسائی معتبر (گذرنامه، شناسنامه و یا کارت ملی) برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون به نشانی تهران، خیابان کریمخان زند، بین خیابان استاد نجات الهی و سپهبدقرنی، پلاک204، مرکز آزمونهای بینالمللی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.
نشانی محل برگزاری آزمون فوق در زمان توزیع کارت شرکت در آزمون به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
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