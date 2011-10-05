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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۲

برگزاری آزمون در 23 مهر/

کارت آزمون زبان انگلیسی "جی آر ای" از 17 مهر توزیع می شود

کارت آزمون زبان انگلیسی "جی آر ای" از 17 مهر توزیع می شود

آزمون زبان انگلیسی GRE) SUBJECT) از سوی سازمان سنجش آموزش کشور در 23 مهر برگزار می شود و داوطلبان از 17 مهر می توانند برای دریافت کارت آزمون به سازمان مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون زبان انگلیسی GRE) SUBJECT) می توانند کارت ورود به جلسه این آزمون را از روز یکشنبه 17 مهر تا روز چهارشنبه 20 مهر از ساعت 8:30 تا ساعت 14 دریافت کنند.

داوطلبان همچنین می‌توانند در تاریخ‌های یاد شده با همراه داشتن کارت شناسائی معتبر (گذرنامه، شناسنامه و یا کارت ملی) برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون به نشانی تهران، خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان استاد نجات الهی و سپهبدقرنی، پلاک204، مرکز آزمون‌های بین‌المللی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.

نشانی محل برگزاری آزمون فوق در زمان توزیع کارت شرکت در آزمون به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

کد مطلب 1425101

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